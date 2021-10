Nessun contatto con Kessié e Theo Hernandez". Così, in zona mista al termine della partita di Ligue 1 contro il Lille Si può dire che non stiamo bene, ma si comincia a superare il limite. Dire che l'allenatore non capisce niente di calcio, che è nato ieri, che i grandi giocatori che abbiamo preso sono zero... I conti li faremo alla fine". ". Così, in zona mista al termine della partita di Ligue 1 contro il Lille vinta 2-1 dal PSG in rimonta , Leonardo risponde a una domanda in ottica mercato e al presunto interesse del club parigino nei confronti dei due giocatori del Milan. Quello del direttore sportivo del Paris Saint Germain, in realtà, è un vero e proprio sfogo nei confronti delle tante critiche piovute sulla squadra di Mauricio Pochettino in questo avvio di stagione: "".

"C'è un modo di criticare che è un po' troppo"

"Anche se ancora non giochiamo come vorremmo, abbiamo 10 vittorie, un pareggio e una sconfitta in campionato dove siamo avanti di 10 punti. In Champions abbiamo 7 punti con 2 vittorie e 1 pareggio. Non si può parlare così di Messi, Mbappé, Neymar, Verratti, dell'allenatore, di Marquinhos. Sergio Ramos? Sapevamo che aveva un problema, sappiamo cosa sta succedendo. C'è un modo di parlare, di criticare gratuitamente, che è un po' troppo".

Su Messi e Neymar

"Messi ha passato più tempo in Nazionale che qui. Non sono preoccupato per niente. Neymar viene ingiustamente criticato. Con una squadra così quest'anno vogliamo vincere, questo è certo. Se ci riusciremo, non lo so. Di sicuro abbiamo tutti i mezzi per farlo".

