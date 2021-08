Il giocatore più prezioso al mondo (insieme a Cristiano Ronaldo) nel club più ricco del pianeta (forse con il Manchester City): prima o poi doveva succedere, è successo ora. Ma la storia tra Lionel Messi e il Paris Saint-Germain, ovvero la Qatar Sports Investments (che chiameremo per abbreviare la QSI) avrebbbe potuto cominciare già molto tempo fa. A intervalli regolari si è parlato della possibilità che Messi potesse sbarcare a Parigi, ma per una ragione o per l'altra, l'affare non è mai andato in porto. Proviamo a ripercorrere le tappe di questo "amore" sbocciato in ritardo ma "covato" da tempo insieme al nostro collega di Eurosport France, Martin Moisnier, che ne ha scritto così.

2011: inavvicinabile

Tutto ebbe inizio nel 2011: durante la prima conferenza stampa che ufficializza l'acquisizione di QSI, Robin Leproux, allora presidente del PSG, risponde "Lionel Messi" alla domanda su quale giocatore PSG sogna di reclutare. Circolano i nomi di Kakà e Samuel Eto'o. Per Messi è ancora troppo presto. Il Qatar è solo all'inizio della storia e l'argentino è già il miglior giocatore del mondo. Diventa un obiettivo a lungo termine. Nell'immediato, prima di sedurlo, il club parigino si propone di conquistare il "nuovo Messi". Allora Messi, quello vero, era inavvicinabile.

Dream bigger

La prima stella del mercato QSI è un argentino di 21 anni, trequartista, Javier Pastore: non sarà il nuovo Messi ma è un inizio. Il Paris non viene preso sul serio fino al doppio arrivo di Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva nel 2012, affiancato molto velocemente da David Beckham. Parigi passa quindi a un'altra dimensione economica e sportiva. Da quel momento in poi tutto può succedere: il Paris avrebbe i mezzi finanziari per convincere tutti, persino Messi, ora ha una sfida sportiva e una squadra ambiziosa da offrirgli.

2013: ipotesi Messi

Dal 2013, in certi ambienti vicini a Doha, si lavora sull'ipotesi Messi. I suoi guai con il fisco spagnolo (varie accuse di evasione fiscali) aprono una prima breccia ma la sua clausola da 250 milioni di euro, senza tener conto delle voglie dell'argentino, è difficile da coprire. "Se non avessimo limiti, prenderemmo Messi", giustificava Nasser Al-Khelaifi nelle colonne della Squadra nel 2014. "Se hai i soldi per portarlo, portalo da noi". La difficoltà maggiore rimane quella di convincere l'argentino: Parigi è all'erta, Messi e Cristiano Ronaldo sono ora obiettivi a breve e medio termine.

Il PSG sta costruendo una super-squadra, Messi rimane l'ultima fantasia. Quello che bisogna capire, al di là degli evidenti vantaggi sportivi, è che l'arrivo dell'argentino è soprattutto un mezzo per associare l'immagine del miglior giocatore del mondo (e della storia?) a quella del Qatar. Una strategia di soft power, riassunta in uno slogan ripetuto da dieci anni: "Sogna in grande". Ora, chi c'è più alto di Messi? Nessuno. Con lui Parigi e Qatar sarebbero al centro del mondo. Ecco perché Messi rimane l'ultima "ricerca" di un club e di uno Stato che non ha mai posto limiti.

Fair play finanziario

Ci penserà la Uefa a mettere dei limiti, con il fatidico fair play finanziario. Dal 2015 colpisce duro e l'"orco parigino" sa di essere minacciato. Ecco perché proprio nel 2015 il Paris, che fino ad allora ha semplicemente tastato il terreno prima di imbattersi nella complessità della situazione, cerca per la prima volta di convincere Barça e Messi. La partenza programmata di Zlatan Ibrahimovic nell'estate del 2016 deve essere rispettata: serve un nuovo "headliner". Ma sono il FPF e i desideri di Messi sempre rivolti verso il Barça, a rendere impossibile la trattativa.

Clausola assurda

L'inflazione della clausola rescissoria della Pulce (400 poi 750 milioni di euro), la sua proroga nel 2017 e i rapporti difficili tra PSG e Barça renderanno l'obiettivo sempre più lontano. Da diversi anni ormai il PSG prende di mira Messi, Ronaldo o Neymar: il brasiliano, desideroso di avere un palcoscenico tutto per sé, va al PSG che a sua volta fa saltare il banco pagando la clausola rescissoria. 222 milioni, un'enormità, ma sempre più accessibile di quella di Messi. Nell'estate del 2017, Mbappé e Neymar si uniscono sotto la stessa bandiera, nel tentativo di cancellare la rimonta e l'umiliante eliminazione subitia dal Barça in Champions League.

Messi-City-Paris Credit Foto Eurosport

Il Paris non dimentica Messi, ma dovrà pazientare. Il Barcellona non subirà due volte lo stesso affronto sul mercato e il PSG sa che dovrà attendere la scadenza del contratto dell'argentino nel 2021. Nell'estate del 2020, per la prima volta in carriera, la Pulce vuole andare altrove. Parigi ci prova una seconda volta, non c'è modo di lasciarsi sfuggire l'occasione: i contatti tra il clan Messi e il Paris sono, questa volta, molto concreti. Il Pallone d'Oro preferirebbe il City ma il Barça alza il muro.

Allineamento dei pianeti

Bisognava attendere i dieci anni del progetto parigino perché accadesse l'impensabile. Alla fine di una rincorsa frenetica, prima illusoria, poi disperata e alla fine fruttuosa. La gestione disastrosa del Barcellona, ​​la cancellazione del fair play finanziario, la crisi del Covid che ha indebolito la concorrenza (e il Barça): ci voleva il contesto perfetto per firmare il trasferimento del secolo. Nel 2011, Paris e QSI sognavano la Champions League e Lionel Messi. Dieci anni dopo, il 10 agosto 2021, metà della strada è stata percorsa. E quella verso la Champions League non è mai sembrata così nitida.

