Paris Saint-Germain ha raggiunto l'apice delle proprie ambizioni, come nemmeno nella celeberrima estate del 2017, quella dei 222 milioni di euro spesi per Neymar, aveva saputo fare. all-in con vista su quella Champions League che a Parigi hanno sognato, accarezzato, ma che in un modo o nell'altro si sono sempre visti scivolare dalle dita. La maschera è stata gettata. Definitivamente. Ilha raggiunto l'apice delle proprie ambizioni, come nemmeno nella celeberrima estate del 2017, quella dei 222 milioni di euro spesi per Neymar, aveva saputo fare. L'arrivo di Lionel Messi , il calciatore più forte del pianeta, è una sentenza: la squadra da battere in Europa, oggi, dimora in Francia. Uncon vista su quella Champions League che a Parigi hanno sognato, accarezzato, ma che in un modo o nell'altro si sono sempre visti scivolare dalle dita.

Da Donnarumma a Sergio Ramos, da Hakimi a Wijnaldum. Fino a Messi. La finale persa a Lisbona contro il Bayern un anno fa, e poi la doppia semifinale contro il Manchester City, sono una ferita che brucia ancora. Ma al PSG non amano più guardare al passato: c'è un futuro roseo da scrivere, con un tridente da sogno e un undici rinforzato in maniera portentosa in ogni reparto.. Fino a Messi. Il più grande di tutti . L'alieno con cui gli sceicchi, e Mauricio Pochettino, proveranno la scalata al tetto d'Europa dopo anni di tentativi a vuoto. Tra soldi spesi (tanti, tantissimi) e risultati altalenati (campionati, coppe, ma nemmeno l'ombra di una Champions League). Anche perché dal 2011, anno dell'acquisto del club, a oggi è accaduto di tutto.

I primi fuoriclasse: Ibrahimovic e Thiago Silva

Il primo anno con la nuova proprietà trascorre tra qualche scossone: la Ligue 1 2011/12 la vince clamorosamente il Montpellier di Olivier Giroud, matricola che mai s'era issata così in alto. Ma il progetto PSG è appena all'inizio. E nell'estate del 2012, dopo che la rosa è già stata arricchita con gli arrivi degli "italiani" Pastore, Thiago Motta e Maxwell (più Carlo Ancelotti in panchina), ecco la prima svolta: dal Milan, sfruttando il nascente disimpegno economico di Silvio Berlusconi, arrivano Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva. È un vero e proprio passaggio di consegne. I vecchi ricchi lasciano il passo ai nuovi ricchi, per un calcio che si appresta a cambiare in maniera inesorabile. Alla lista della spesa va aggiunto Marco Verratti, talento del Pescara. Il PSG trionfa in patria, si porta a casa un campionato che mancava dal 1994, e in Champions si ferma ai quarti. Contro il Barcellona, e solo per la regola dei gol fuori casa. Il tempo per rifarsi non mancherà.

Ibrahimovic e Thiago Silva al PSG Credit Foto Getty Images

Ecco anche Cavani: è il primo record di spesa

Un anno dopo è la volta di Edinson Cavani, che lascia la culla napoletana per sposare ambizioni e voglia di trionfare. Per averlo, il PSG frantuma per la prima volta il proprio record di spesa per un singolo calciatore: più di 64 milioni di euro. Il Matador, per poter convivere con Ibra, si adatterà pure a far l'esterno d'attacco nel tridente. Nelle due estati successive toccherà a David Luiz (50 milioni circa) e ad Angel Di Maria, pagato 63 milioni nonostante sia reduce da un'annata da dimenticare al Manchester United. Ma ancora una volta il PSG, campione in Francia, paga l'inesperienza europea e in Champions League non fa strada. Per tre volte giunge ai quarti di finale, per tre volte se ne torna amaramente a casa: dal 2014 al 2016 viene estromesso dal Chelsea di Demba Ba, autore del gol decisivo all'87' della gara di ritorno, dal Barcellona futuro campione (tre reti in due partite di Neymar) e dal Manchester City. Prima delusione. E la sensazione che, per issarsi ai massimi livelli, sia necessario osare ancora di più.

Edinson Cavani con la maglia del PSG Credit Foto Getty Images

Impensabile, incredibile: arriva Neymar (e pure Mbappé)

Il 2016/17 è l'anno dell'assurda eliminazione per mano del Barcellona. Il PSG travolge i catalani per 4-0 al Parco dei Principi, ma esce con le ossa rotte dal Camp Nou con un 1-6 rimasto nella leggenda. Neymar, ancora lui, quella sera ne segna un paio. E la famiglia Al-Thani decide che, se batterlo è impossibile, uno così è meglio averlo dalla propria parte. Quando il brasiliano dà segnali di cedimento, l'affondo diventa realtà. "Se queda", cinguetta Gerard Piqué con una foto diventata - ahilui - storica. Ma non sarà così. Il PSG paga l'apparentemente inarrivabile clausola di 222 milioni di euro presente nel contratto del giocatore e cambia per sempre il mondo del calcio e del mercato. L'operazione Neymar fa passare in secondo piano quella che porta dal Monaco al PSG Kylian Mbappé. Stessa estate, stessa destinazione. Due fenomeni al prezzo di uno. E sul campo i risultati si notano, anche se lentamente. Perché, oltre all'immancabile Ligue 1, tre anni più tardi il PSG torna a superare lo scoglio dei quarti per la prima volta dal lontano 1995. Poi, però, si ferma sul più bello: prima in finale, poi in semifinale.

STAGIONE ACQUISTI PIÙ IMPORTANTI TROFEI VINTI PIAZZAMENTO CHAMPIONS 2011/12 Pastore, Maxwell, Thiago Motta Nessuno Non disputata 2012/13 Ibrahimovic, Thiago Silva, Verratti Ligue 1 Quarti di finale 2013/14 Cavani, Marquinhos Ligue 1, Coppa di Lega, Supercoppa francese Quarti di finale 2014/15 David Luiz Ligue 1, Coppa di Francia, Coppa di Lega, Supercoppa francese Quarti di finale 2015/16 Di Maria Ligue 1, Coppa di Francia, Coppa di Lega, Supercoppa francese Quarti di finale 2016/17 Draxler Coppa di Francia, Coppa di Lega, Supercoppa francese Ottavi di finale 2017/18 Neymar, Mbappé Ligue 1, Coppa di Francia, Coppa di Lega, Supercoppa francese Ottavi di finale 2018/19 Buffon Ligue 1, Supercoppa francese Ottavi di finale 2019/20 Icardi, K. Navas Ligue 1, Coppa di Francia, Coppa di Lega, Supercoppa francese Finale 2020/21 Florenzi, Kean Coppa di Francia, Supercoppa francese Semifinale

E ora Messi: il massimo dei massimi

Dopo un anno di parziale disimpegno economico, ecco dunque Lionel Messi. Il più grande di tutti, il supereroe che dovrà portare il Paris Saint-Germain nel cielo del pallone. Per la seconda volta in quattro anni, è un colpo che traccia il solco tra un prima e un dopo. E ironicamente viene messo a segno dopo un'annata, la scorsa, priva di spese, escludendo il riscatto di Mauro Icardi dall'Inter (50 milioni). Effetto Covid, momento storico particolare. Perché anche i ricchi piangono. Però, beati loro, piangono fino a un certo punto. E così il PSG ha deciso di tornare a fare la voce grossa sul mercato, sfruttando anche la mancata concorrenza del Manchester City dopo l'arrivo di mister 117 milioni Jack Grealish. L'ora dell'all-in è arrivata. La Champions League ha già la sua favorita d'obbligo.

