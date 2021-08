Le lacrime, l'addio e un lungo applauso. Lionel Messi saluta il Barcellona, quello che è stato il suo mondo, la sua vita, per 21 anni. Il giorno che nessun tifoso blaugrana avrebbe mai voluto vivere è arrivato. Ecco le sue parole:

"Buongiorno. Sono giorni che penso a questo giorno - dice Messi con la voce rotta dal magone - a che cosa dire. La verità è che è difficile dopo così tanti anni. Dopo che ho trascorso tutta la mia vita qui. Non sono pronto a questo. Non è come avevo pensato. Abbiamo passato tanti anni a Barcellona io e la mia famiglia. E' stato bellissimo. Ora devo dire addio a tutto questo. Ho trascorso tantissimi anni qui. Sono arrivato che ne avevo 13. Dopo 21 vado via con mia moglie, tre bambini catalano-argentini. Questo è un arrivederci".

Dopo tanti anni non sono pronto per questo, non è come avevo pensato. Dopo 21 anni vado via con mia moglie, tre bambini catalano-argentini e con tutto quello che ho vissuto in questa città. Ho promesso ai miei figli che sarei tornato. E' un arrivederci

Gratitudine

"Vedo qui i miei compagni, li ringrazio. Questo club mi ha dato così tanto, ho avuto la fortuna di vivere tante cose insieme a questo club. Sono successe tantissime cose belle. Mi hanno fatto crescere, migliorare e diventare la persona che sono oggi".

Tifosi

"Ho dato tutto per questa maglia, sono grato per tutto l'affetto ricevuto dalla gente. Non ho mai immaginato questo addio, non sapevo sarebbe andata così. Avrei voluto farlo in campo per i tifosi, mi sono mancati molto. Avrei voluto ascoltare le loro ovazioni. Mi immaginavo di andare via con lo stadio pieno".

"E' andata così e ringrazio tutti, i tifosi sono sempre stati vicini e ho sempre sentito l'amore di tutti. Ho dato tutto perché questo club potesse diventare il migliore del mondo. Semplicemente grazie".

Scatta un lunghissimo applauso da parte di tutta la sala conferenze. Messi si commuove nuovamente.

Il momento più bello

"Il momento del debutto è stato il più importante, in quel momento stavo realizzando il mio sogno. E' stato magnifico".

"Io volevo rimanere, ma non abbiamo potuto"

"L'ha già detto il presidente Laporta: per i limiti della Liga non si poteva fare il rinnovo. Tutto il possibile è stato fatto, da parte del club, da parte del presidente. Io volevo rimanere, tutti lo volevano. Ma non abbiamo potuto".

Perché non ho detto 'resto ad ogni costo'? Ripeto, non l'ho detto perché abbiamo realmente fatto tutto il possibile per restare

"Lascio il club della mia vita"

"Sono giorni non semplici, sto lasciando il club della mia vita. E la mia vita cambierà completamente. Dopo 16 anni tutto era una ripetizione delle stesse cose. Ora si ricomincerà da zero. Ma bisogna accettarlo e guardare avanti".

"PSG? E' una possibilità"

"PSG? E' una possibilità, sì. Posso dire che quando è uscito il comunicato dell'addio molti club si sono informati. Per il momento non c'è nulla di chiuso ma stiamo parlando".

"Il Barcellona è superiore a tutto e tutti"

"Ho tante immagini belle da portare con me. Questa è senza dubbio la tappa più difficile della mia carriera. Ho avuto tanti momenti difficili. Sento molta tristezza, questo è il club che amo. Non ho mai detto bugie, ho sempre detto tutto. L'anno scorso volevo andare via, questo no. Il Barcellona senza di me? E' una delle squadre più grandi del mondo, con una rosa importantissima. Come ha detto Laporta, la cosa più importante è il club, superiore a tutto e tutti. Le persone si abitueranno alla mia assenza".

"Ero sicuro che sarei rimasto"

"Quando è stato eletto Laporta abbiamo parlato, siamo stati a cena insieme. Dopo questa cena ero sicuro che sarei rimasto qui. Che non ci sarebbe stato nessun problema sul contratto. Poi non è stato possibile. Non ho mai avuto alcun dubbio sulla volontà di restare".

"Tebas? Non ho nulla da dire a Tebas"

"Tebas (presidente della Liga, ndr)? L'unica cosa che posso dire è che ci sono delle regole da rispettare. Non ho nulla da dire a Tebas. Quando ci siamo incrociati in passato abbiamo sempre avuto conversazioni cordiali. Non ho alcun problema con lui".

Obiettivi di carriera

"Voglio continuare a competere ad alti livelli e vincere titoli. Ho visto Dani Alves vincere la medaglia olimpica col Brasile e voglio seguire i suoi passi, sono vicino. La mia intenzione era restare, non è potuto succedere e ora devo cercare una nuova strada".

La foto con i giocatori del PSG

"Ci siamo ritrovati tutti, ero a Ibiza con i miei amici Di Mario e Paredes ed è venuto anche Neymar. Poi si è aggiunto Verratti. Mi hanno detto di trasferirmi al PSG con loro, ma era solo uno scherzo e una casualità. A quella foto si è data un'importanza che non aveva".

"Voglio ancora vincere la Champions"

"Avremo potuto vincere più Champions. Ma abbiamo vinto molto altro. Non mi pento di nulla, abbiamo sempre cercato di dare il massimo. Per questo uno dei miei obiettivi è continuare a vincere la Champions in altri club".

Stipendio tagliato

"Avevo abbassato del 50% il mio stipendio, ma questo non era sufficiente. Ho letto che il Barcellona mi avrebbe chiesto di tagliarmi lo stipendio di un altro 30%, ma questa non è la verità. Si dicono tante cose che non sono vere purtroppo".

"Ingannato? No"

"Io sono sempre stato chiaro con tutti, trasparente. Non mi sono mai sentito ingannato da nessuno".

Finisce la conferenza stampa. Tutti in piedi ad applaudirlo. Leo Messi si rimette la mascherina, poi la toglie. Infine sorride, dopo le lacrime versate più volte durante questo toccante addio.

