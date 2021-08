15:38 AMRABAT-NAPOLI, SI TRATTA PER UN PRESTITO

Il centrocampista della Fiorentina dovrebbe trovare meno spazio dopo l'acquisto di Torreira e vorrebbe provare una nuova avventura. Su di lui è vigile il Napoli, con Giuntoli che vorrebbe però chiudere per un prestito con diritto di riscatto.

15:26 CAGLIARI, SI PENSA A CACERES PER LA DIFESA

Calciomercato 2020-2021 LIVE! Scambio CR7-Pogba tra United e Juve? Gli aggiornamenti 5 ORE FA

L'uruguaiano Martin Caceres, classe 1987, sarebbe stato sondato dai sardi come possibile rinforzo per la difesa. L'ex-Juve è attualmente svincolato, dopo la scadenza del suo contratto con la Fiorentina.

15:16 VAN DE BEEK VUOLE ANDARSENE, JUVE ALLA FINESTRA?

Donny van de Beek Credit Foto Getty Images

L'olandese Danny Van De Beek sarebbe fuori dalle rotazioni dei Red Devils e vorrebbe giocare di più per non perdere il proprio posto nella Nazionale oranje. Attenzione ai bianconeri, con lo United che si sarebbe inserito nella corsa per Cristiano Ronaldo.

15:07 MCKENNIE RESTA, ALLEGRI LO BLINDA

Parole al miele di Massimiliano Allegri nei confronti di Weston McKennie, che dovrebbe dunque rimanere alla Juve in questa finestra di mercato: "Non deve partire. Ha gol nelle gambe, deve lavorare e migliorare: è un centrocampista offensivo, diciamo che su questo piano siamo messi molto bene".

14:57 MANOLAS VUOLE ANDARSENE, SI LAVORA AD UNO SCAMBIO

Il greco Kostas Manolas continua a chiedere la cessione. Il centrale azzurro vorrebbe far ritorno all'Olympiakos. Raiola sta lavorando ad uno scambio con Mady Camara, centrale che piace ai partenopei ma per cui i greci chiedono 10 milioni oltre al cartellino di Manolas. Il Napoli vorrebbe uno scambio alla pari.

14:48 RICHARLISON, NIENTE PSG

Rafa Benitez, tecnico dell'Everton, allontana le voci di una possibile cessione del brasiliano al PSG: "E' un nostro giocatore, siamo davvero contenti di lui, davvero felici. Speriamo che possa segnare molti gol quest'anno per noi".

14:39 CASEMIRO A VITA, RINNOVO FINO AL 2025

Casemiro posa con Florentino Pérez tras renovar hasta 2025 con el Real Madrid Credit Foto Twitter

Dopo il rinnovo dell'uruguagio Federico Valverde, i Blancos blindano per altre 4 stagioni uno dei pilastri della loro mediana. Il brasiliano Casemiro si candida dunque ad ereditare le chiavi del centrocampo del Real dai compagni Kroos e Modirc nelle stagioni a venire.

14:31 POBEGA AL TORINO, UFFICIALE

Dopo la svolta decisiva nell'operazione Bakayoko, i rossoneri hanno dato l'ok per la cessione definitiva del centrocampista italiano al club di Juric, che dunque trova un ottimo rinforzo a centrocampo.

14:20 CAGLIARI SU SATRIANO, SONDATO ANCHE SCAMACCA

Dopo la cessione di Simeone al Verona, i sardi sarebbero alla ricerca di una nuova punta. Sondati i nomi dei due talenti azzurri Scamacca e Satriano, con Sassuolo e Inter che sembrano tuttavia ancora restie ad intavolare una trattativa.

Amici di Eurosport un saluto e ben ritrovati nella diretta di questa giornata di calciomercato! Tantissime le trattatve ancora aperte, con numerosi club di Serie A che cercano le occasioni last-minute di una sessione ricca di sorprese.

CR7-Mbappé, destini incrociati. Correa ufficiale all'Inter