15.35 - IL CITY SI CHIAMA FUORI: RESTA LO UNITED

Secondo quello che scrive Simon Stone della BBC, una fonte molto autorevole, il Manchester City non è più in corsa per Cristiano Ronaldo. Il club allenato da Pep Guardiola ha considerato la possibilità di fiondarsi sul portoghese, ma alla fine ha deciso di non farlo. Al tempo stesso, l'altro lato di Manchester è incandescente. Il Manchester United ha avviato una trattativa per firmare Cristiano Ronaldo.

15.30 - SCAMBIO CON POGBA?

Secondo quello che scrive Rudy Galetti di SportItalia, il Manchester United è pronto ad offrire € 30m alla Juventus per Cristiano Ronaldo. Il club italiano, però, è interessato a uno scambio con Paul Pogba, ma per farlo dovrà aggiungere almeno € 30m.

15.00 - DERBY DI MANCHESTER PER CR7

Arrivano conferme da tutti i lati: per Cristiano Ronaldo è partito il derby di Manchester: United contro City!

14.50 - L'AEREO DI RONALDO È DIRETTO A LISBONA

Cristiano Ronaldo è ufficialmente conteso tra Manchester City e Manchester United: la città inglese si spezza in due per il campione portoghese, che nel frattempo si sta spostando verso Lisbona.

14.45 - STA PARLANDO ANCHE GUARDIOLA

Le parole del manager del Manchester City: "Non posso dire molto. Harry Kane ha annunciato che continuerà con il suo club, un club eccezionale come il Tottenham. Cristiano è un giocatore della Juventus e non posso dire altro. Tutto quello che posso dire è che in questi tre, quattro giorni può succedere di tutto. Sarà Cristiano a decidere dove vuole giocare, non il Manchester City, non io".

14.40 - CLAMOROSO: SOLSKJAER APRE LE PORTE A CR7

Solskjaer, allenatore del Manchester United, apre le porte del club al portoghese: "Cristiano Ronaldo? Abbiamo sempre avuto una buona comunicazione. Anche Bruno Fernandes ci ha parlato e sa cosa proviamo per lui. Se mai dovesse allontanarsi dalla Juventus, sa che NOI CI SIAMO". E ancora: "Cristiano è una leggenda di questo club, il più grande giocatore di tutti i tempi se me lo chiedi. Ho avuto la fortuna di giocare con lui. L'ho allenato quando ho ottenuto il mio lavoro. Vediamo cosa succede".

14.30 - CRISTIANO LASCIA TORINO

Come riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, "Cristiano Ronaldo è ora sul suo jet privato pronto a lasciare Torino. Il suo futuro si deciderà nelle prossime ore insieme a Jorge Mendes".

14.20 - KLOPP-TIFOSO

Le parole di Jürgen Klopp, manager del Liverpool: "Cristiano Ronaldo al Manchester City? Sto seguendo la trattativa come un tifoso di calcio, in realtà. Vediamo cosa succede. Penso sia una mossa per incidere subito ed avere un effetto immediato, non è un business per il futuro - alcuni club lavorano così".

13.50 - LE PAROLE DI ALLEGRI

Allegri, a differenza del pre-Udine, quando garantì con un "Ronaldo mi ha detto che resta" (nel video qui sotto e a questo link), questa volta non usa più filtri: "Cristiano mi ha comunicato che non ha intenzione di restare alla Juventus perciò domani non sarà convocato".

13.30 - SARRI DICE LA SUA

Maurizio Sarri in conferenza stampa: "I risultati delle nazionali non corrispondono più ai movimenti calcistici del paese. I giocatori vanno e vengono, contano le idee e in Italia ci sono".

12.30 - OFFERTA O CHIUSURA

Come riporta Luca Bianchin di Gazzetta: "Il Manchester City non ha ancora fatto un’offerta per Cristiano Ronaldo. Valutazioni in corso a Manchester. Scenario probabile: offerta e chiusura. Ma tra le ipotesi alternative non si può escludere una (clamorosa) risoluzione tra CR7 e la Juve".

11.25 - L'ATTESA PER L'OFFERTA

Servono almeno 25 milioni di euro per il cartellino del portoghese mentre il Manchester City, l'unica società in corsa, ha chiesto al procuratore di CR7 di liberarlo a costo zero. Attesa per oggi l'offerta degli inglesi, l'obiettivo sarebbe chiudere nei tempi più rapidi possibili.

11.20 - IL PSG SI CHIAMA FUORI

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, si chiama fuori dalla corsa a Cristiano Ronaldo: "Il suo acquisto non è neppure in discussione" le parole a BeIN Sports.

10.49 - CRISTIANO SE NE VA

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio riporta questo: "Ronaldo ha lasciato il centro sportivo della Juventus. Come previsto, non prenderà parte all'allenamento di questa mattina".

10.45 - INIZIA L'ALLENAMENTO: L'ULTIMO DI CR7?

Tutti i giocatori della Juventus sono ormai arrivati alla Continassa: l'allenamento sta per iniziare.

10.35 - RONALDO E LA JUVENTUS: UN RAPPORTO DIFFICILE

10.30 - CHI ARRIVA IN BIANCONERO?

L'addio di Cristiano Ronaldo impone alla Juventus di cercare in fretta un sostituto. Secondo Sky sono da considerare poco percorribili le piste che conducono a Gabriel Jesus (Guardiola lo vuole con sé al City) e Icardi (l'argentino ex Inter vuole rimanere al PSG). Più concrete le strade che portano a Moise Kean e Gianluca Scamacca.

10.25 - RONALDO ALLA CONTINASSA

Come conferma anche Gianni Balzarini, giornalista di Mediaset, il portoghese in questo momento è alla Continassa per l'allenamento mattutino con la squadra. L'obiettivo è il match contro l'Empoli in programma domani sera, ma il 5 volte Pallone d'Oro potrebbe già essere a Manchester (sponda City).

10.00 - RONALDO DAY (in uscita)

Amici di Eurosport, benvenuti! Cristiano Ronaldo abbandona la Juventus? La trattativa con il Manchester City ha avuto uno scatto ieri sera, con il portoghese che ha comunicato alla società e ai compagni di voler andar via da Torino, per cui ci aspettiamoci tanti risvolti nella giornata odierna.

