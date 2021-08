00:00

23:56 EMPOLI, ARRIVA DI FRANCESCO

Il figlio del tecnico dell'Hellas Verona torna dunque a calpestare i campi di Serie A. Per lui pronto un contratto con l'Empoli, che girerà Piscopo e Crociata alla SPAL, in Serie B.

23:52 LAZARO TRA DORTMUND E BENFICA

L'esterno nerazzurro è uno dei nomi in uscita del club di Inzaghi. Piace in Germania e Portogallo. Contatti anche per Agoumè, che potrebbe finire al Brest. Dovrebbe invece restare Satriano, che potrebbe avere spazio.

23:48 TOURE AL GENOA, AFFARE CONCLUSO

Il Grifone ha concluso l'acquisto del centrocampista Abdoulaye Tourè dal Nantes. Il giocatore, di passaporto francese ed origini guineiane, arriva per 3.5 milioni di euro e firmerà un contratto triennale con i rossoblù.

23:42 JAMES AL PORTO NELL'AFFARE DIAZ?

Secondo TalkSport, il fantasista colombiano potrebbe far ritorno al club che lo ha cresciuto fino al 2013 nell'ambito dell'affare Diaz. L'Everton sarebbe infatti disposto a sborsare 25 milioni di euro più il prestito di Rodriguez per il cartellino dell'esterno classe 1997.

23:29 MILENKOVIC SPIEGA IL SUO RINNOVO

Nikola Milenkovic, Fiorentina 2020-2021 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il difensore centrale della Fiorentina è tornato a parlare del suo rinnovo con la Viola, spiegando il ruolo cruciale che Vincenzo Italiano ha avuto nella trattativa: "Avevo bisogno di capire le ambizioni del club. Italiano mi ha colpito molto per le sue idee e mi ha convinto ha proseguire il percorso a Firenze. Solo per un anno? Il futuro è oggi. Non ho mai chiesto di essere ceduto, nonostante le tante offerte".

23:15 KEAN, PARLA BENITEZ

Rafa Benitez, tecnico dell'Everton, si è espresso in questo modo riguardo le voci di mercato che stanno circolando in questi giorni sulla sua punta: "Kean e James? Ci sono delle voci ma dobbiamo concentrarci sul campo"

23:06 SPALLETTI BLOCCA PETAGNA

Con Oimenh che mancherà per un mese a causa della Coppa d'Africa e Mertens che non da sufficienti garanzie sul piano fisico, il tecnico toscano ha bloccato la partenza dell'ex-Spal, che potrebbe diventare determinante nella seconda metà di stagione.

22:58 TCHOUAMENI RESTA AL MONACO

Nel mirino di Chelsea e Juventus (qualora dovesse partire McKennie) il centrocampista francese è stato blindato dal vicepresidente del club , che ha dichiarato: "Siamo in grado di dire di no ai possibili approcci dei grandi club. Stiamo costruendo il club, abbiamo forza, stabilità e miglioreremo. La strategia rimane la stessa, con una rotta molto chiara da mantenere. Siamo contenti della strategia che abbiamo scelto. Ritengo che la nostra finestra di mercato sia finita, anche se i giocatori meno utilizzati possono ancora essere ceduti in prestito. L'eliminazione dalla Champions però non cambia nulla e sono felice e orgoglioso della prova della squadra".

22:51 BUSQUETS SEGUE PIQUE, STIPENDIO RIDOTTO

Il mediano spagnolo è pronto a ridursi lo stipendio per le prossime due stagioni, così come prima di lui aveva fatto il centrale catalano. Entrambe le operazioni servono ad aiutare il club in questo momento di difficoltà economica.

22:43 RAMSEY BLOCCA NUOVAMENTE LO SCAMBIO CON NEVES

Mendes starebbe provando a portare il centrocampista portoghese a Torino, ma il gallese continua a fare muro, rifiutando anche l'opzione Wolverhampton.

22:34 VLAHOVIC, AVANTI TUTTA PER IL RINNOVO

Vlahovic in azione durante l'amichevole Espanyol-Fiorentina Credit Foto Getty Images

Il serbo e la Fiorentina starebbero trattando per estendere l'attuale contratto fino al 2025, con un conseguente adeguamento dell'ingaggio del centroavanti. La Viola sarebbe interessata anche ad alzare l'attuale clausola di 70 milioni a 80 milioni di euro.

22:25 PEREZ, UFFICIALE IL TRASFERIMENTO ALL'UDINESE

Il difensore classe 2000 Nehuen Perez arriva in Friuli dall'Atletico Madrid. Il centrale giunge in prestito biennale, senza alcuna possibilità di riscatto.

22:17 OUNAS, PER IL MARSIGLIA SERVE PRIMA IL RINNOVO

L'esterno del Napoli potrebbe finire presto in Ligue 1, in quel di Marsiglia. Prima però è necessario trovare un accordo per il rinnovo del contratto con il Napoli, in scadenza nel 2022. Con questa scadenza è infatti impossibile procedere per un prestito con diritto di riscatto.

22:06 PROPOSTO UNO SCAMBIO TRA SAMP E TORO

Possibile uno scambio tra Caprari, che finirebbe al Torino, e Verdi, che farebbe il percorso opposto in direzione Samp. Le due formazioni ci pensano, dopo che l'attaccante blucerchiato nei giorni scorsi era stato accostato anche al Cagliari.

19:53 UFFICIALE, SISSOKO PASSA AL WATFORD

Moussa Sissoko Credit Foto Getty Images

Ve ne avevamo dato un aggiornamento già qualche ora fa ed ora la trattativa si è definitivamente conclusa. Il centrocampista francese del Tottenham passa dunque al Watford. Superata la concorrenza del Fenerbahce.

19:47 FARES, ACCORDO VICINO COL GENOA

Dopo l'affare Caicedo, i rossoblù sarebbero pronti ad acquistare anche Fares dalla Lazio. Per l'esterno pronta un'offerta da 7 milioni di euro. Si dovrebbe chiudere per un prestito con obbligo di riscatto.

19:34 REAL, ANCHE ANCELOTTI APRE A MBAPPE

Il tecnico italiano apre alla trattativa per Mbappè, che potrebbe formare un paradisiaco tandem transalpino nell'attacco delle Merengues. Queste le sue parole: "Siamo concentrati sulla partita e penso solo alla partita. È un grande giocatore, a dire il vero. Ma io mi concentro sui miei giocatori. La mia rosa è fantastica, possiamo competere con qualsiasi squadra al mondo. Se la rosa migliorerà, sarà meglio per tutti".

19:20 MAKSIMOVIC, VICINA LA CHIUSURA CON IL GENOA

Il centrale del Napoli è vicinissimo al Grifone, che ne farebbe uno degli uomini di punta della propria retroguardia per la prossima stagione. Operazione che potrebbe concludersi nelle prossime ore.

19:07 ODRIOZOLA SBARCA A FIRENZE

Sbarca a Firenze Odriozola, terzino spagnolo che giunge in prestito secco dal Real Madrid. Domani le visite mediche, per lui contratto fino a giugno 2022.

18:55 KEAN, LA JUVE CONTINUA A TRATTARE

28 luglio 2021, amichevole Everton-Pumas: Moise Kean dell'Everton (Getty Images) Credit Foto Getty Images

I bianconeri restano alla finestra per l'azzurro, che sarebbe una delle prime scelte per il "post-Ronaldo". Colloqui fitti con l'Everton, per un prestito con diritto di riscatto. Ci sarebbe già l'ok del giocatore.

18:41 SPEZIA, PRESTO STIJEPOVIC IN ATTACCO

Lo Spezia ha ufficializzato l'acquisto di Ognjen Stijepovic, attaccante montenegrino che firma un triennale con i liguri e sarà girato immediatamente in prestito alla Pistoiese.

18:29 KOSTIC FORZA LA MANO, VUOLE LA LAZIO

L'esterno dell'Eintracht Francoforte avrebbe forzato la mano con il club tedesco. Il serbo non scenderà in campo per la sfida all'Arminia Bielefeld e non si è presentato all'allenamento odierno. Vuole la Lazio, che ora sta valutando se impegnare parte del denaro ricavato dalla cessione di Correa.

18:18 TONELLI, ADDIO POLEMICO ALLA SAMP

Il difensore sbarca ad Empoli, nel club che lo rese grande con Maurizio Sarri. Duro il suo sfogo su Instagram, con parole non al miele verso dirigenza e tifoseria doriana.

18:09 SISSOKO, FUTURO IN PREMIER

Il centrocampista francese del Tottenham, nei giorni scorsi accostato al Fenerbahce, dovrebbe rimanere in Inghilterra, con il Watford che ha sorpassato all'ultimo la compagine turca.

17:57 IL GENOA PERFEZIONA IL TRASFERIMENTO DI MITROVIC

Il club del Grifone, sempre attivissimo negli ultimi giorni di mercato, dopo aver concluso l'operazione per Caicedo, ha ufficializzato l'acquisto del portiere diciottenne Aleksander Mitrovic dalla Dinamo Bukarest. Non cambia nulla nelle gerarchie, con Sirigu che resta il titolare.

17:48 ATALANTA, VALUTATO HUDSON-ODOI PER L'ATTACCO

Callum Hudson-Odoi - FC Chelsea Credit Foto Imago

Il club starebbe valutando un'offerta per il talento del Chelsea. L'inglese, che a Londra avrebbe poco spazio, potrebbe arrivare in prestito secco, in modo tale da ammortizzare il suo altissimo ingaggio.

17:37 ITALIANO VUOLE ALTRE COLPI

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, non si dice ancora pienamente soddisfatto del mercato in entrata dei suoi durante la conferenza stampa prima del match con il Torino: "Sono contento di avere le pressioni, noi viviamo su questo: è bello che arrivino giocatori importanti come quelli che stanno arrivando. Più giocatori bravi arrivano più sono contento, esattamente come le pressioni che aumentano. Se i giocatori forti si mettono insieme si ottengono risultati. Speriamo arrivino altri giocatori forti così sarei contento di avere più pressioni..."

17:28 JUVENTUS, SPUNTA IL NOME DI HAZARD

Con l'ufficialità del trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United, la Juventus ha ora un buon gruzzoletto da investire sul mercato. Oltre ai tanti nomi di prime punte, dalla Spagna rimbalza negli ultimi minuti un'indiscrezione che vedrebbe i bianconeri interessati al talento belga Eden Hazard.

17:19 PETAGNA, IL NAPOLI CHIEDE 15 MILIONI

I partenopei valutano la punta ex-Spal 15 milioni di euro. Petagna interessa alla Sampdoria, che non sarebbe tuttavia disposta a spendere quella cifra in questo momento. Attenzione anche ad Ounas, sempre sul mercato.

17:11 SARRI SU BASIC: "HA BISOGNO DI TEMPO"

Il tecnico dei biancocelesti ha chiarito sul neo acquisto Toma Basic: "Fisicamente sta bene, ha già giocato tre partite in Francia. Chiaramente il suo inserimento non può essere veloce come quello di Pedro. Viene da un altro campionato, parla un'altra lingua, ha fatto altre esperienze. Il ruolo? L'ho visto non molto. Può giocare intermedio, in entrambe le posizioni perché usa tutti e due i piedi. Ha un buon inserimento, quindi penso di escludere di metterlo davanti la difesa".

17:03 MAYORAL, IL REAL VUOLE ROMPERE IL PRESTITO

Borja Mayoral, Roma-Crotone Credit Foto Getty Images

Le merengues vorrebbero anticipare la chiusura del prestito dello spagnolo ai giallorossi, visto lo scarso impiego previsto dopo gli acquisti di Abraham e Shomurodov. Su di lui vivo l'interesse del Crystal Palace, con la Fiorentina decisamente più defilata.

16:55 MBAPPE-REAL, MONACO ALLA FINESTRA

Il club del Principato è interessatissimo all'eventuale approdo del talento francese in quel di Madrid. Il PSG, in caso di cessione, dovrebbe infatti sborsare 35 milioni di euro nelle casse dei monegaschi, come da accordi concordati ai tempi del trasferimento precedente tra i due club.

16:46 JURIC AL VELENO: "POBEGA, NON LAVORO PER GLI ALTRI"

Conferenza stampa show del tecnico del Torino, che si scaglia contro la propria società: "La Fiorentina fa investimenti, qua al Torino invece c’è un clima di totale austerity di cui nessuno mi aveva parlato. Ci sono tanti problemi che tengo per me. Pobega lo ritengo un buon giocatore, ma in prestito senza riscatto… non è bello lavorare per le altre società."

16:37 DONSAH VOLA AL CROTONE

Rescissione consensuale del contratto per Godfred Donsah, che lascia dunque i felsinei e la Serie A per approdare al Crotone.

16:28 TOMIYASU, MIHAJLOVIC APRE ALLA PREMIER

Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna Credit Foto Getty Images

Queste le parole del tecnico serbo sul giapponese: "Io cerco solo di fargli capire che finché uno sta in una squadra deve fare il professionista fino in fondo. Se dovesse andare via sarei contento per lui perché è arrivato qua che era uno sconosciuto e ora potrebbe arrivare in Premier. Se rimanesse sarei contento per noi. Siamo qui ad aspettare quello che succede. L'importante è che finché non finisce il mercato lui si metta a nostra disposizione. Domani lo porterò perché siamo comunque un po' in emergenza. Anche se ho un po' il dubbio se farlo giocare... Magari poi all'Atalanta viene ancora voglia di prenderlo".

16:18 CAICEDO, ADDIO UFFICIALE ALLA LAZIO

L'eterno "dodicesimo uomo" biancoceleste sta dando l'addio ai suoi compagni nel centro sportivo di Formello. Per lui inizierà l'avventura al Genoa, in cui lo seguirà presumibilmente anche l'esterno Fares, fuori dai piani di Sari.

16:06 KEAN-ICARDI, ALLEGRI NON VUOLE SAPERNE

Col trasferimento di Cristiano Ronaldo che sembra essere ormai esser cosa fatta, la Juventus sta vagliando i profili delle due punte del PSG. Max Allegri ne ha parlato in conferenza, cercando di mantenere la squadra concentrata sulla sfida all'Empoli.

15:57 INTER, POSSIBILE UN ULTIMO COLPO IN ATTACCO

I nerazzurri, d'accordo con il tecnico Simone Inzaghi, starebbero vagliando l'opzione di aggiungere un'ultima pedina al reparto offensivo, qualora Sanchez non desse sufficienti rassicurazioni. Sempre caldi dunque i nomi di Scamacca e Keita.

15:49 INSIGNE, IL RINNOVO NON ARRIVA...

Nessuna novità per il rinnovo del capitano partenopeo. Insigne ed il Napoli continuano ad ignorarsi e non sono giunte offerte per il fresco campione d'Europa, che resta dunque in scadenza di contratto.

15:38 AMRABAT-NAPOLI, SI TRATTA PER UN PRESTITO

Il centrocampista della Fiorentina dovrebbe trovare meno spazio dopo l'acquisto di Torreira e vorrebbe provare una nuova avventura. Su di lui è vigile il Napoli, con Giuntoli che vorrebbe però chiudere per un prestito con diritto di riscatto.

15:26 CAGLIARI, SI PENSA A CACERES PER LA DIFESA

L'uruguaiano Martin Caceres, classe 1987, sarebbe stato sondato dai sardi come possibile rinforzo per la difesa. L'ex-Juve è attualmente svincolato, dopo la scadenza del suo contratto con la Fiorentina.

15:16 VAN DE BEEK VUOLE ANDARSENE, JUVE ALLA FINESTRA?

Donny van de Beek Credit Foto Getty Images

L'olandese Danny Van De Beek sarebbe fuori dalle rotazioni dei Red Devils e vorrebbe giocare di più per non perdere il proprio posto nella Nazionale oranje. Attenzione ai bianconeri, con lo United che si sarebbe inserito nella corsa per Cristiano Ronaldo.

15:07 MCKENNIE RESTA, ALLEGRI LO BLINDA

Parole al miele di Massimiliano Allegri nei confronti di Weston McKennie, che dovrebbe dunque rimanere alla Juve in questa finestra di mercato: "Non deve partire. Ha gol nelle gambe, deve lavorare e migliorare: è un centrocampista offensivo, diciamo che su questo piano siamo messi molto bene".

14:57 MANOLAS VUOLE ANDARSENE, SI LAVORA AD UNO SCAMBIO

Il greco Kostas Manolas continua a chiedere la cessione. Il centrale azzurro vorrebbe far ritorno all'Olympiakos. Raiola sta lavorando ad uno scambio con Mady Camara, centrale che piace ai partenopei ma per cui i greci chiedono 10 milioni oltre al cartellino di Manolas. Il Napoli vorrebbe uno scambio alla pari.

14:48 RICHARLISON, NIENTE PSG

Rafa Benitez, tecnico dell'Everton, allontana le voci di una possibile cessione del brasiliano al PSG: "E' un nostro giocatore, siamo davvero contenti di lui, davvero felici. Speriamo che possa segnare molti gol quest'anno per noi".

14:39 CASEMIRO A VITA, RINNOVO FINO AL 2025

Casemiro posa con Florentino Pérez tras renovar hasta 2025 con el Real Madrid Credit Foto Twitter

Dopo il rinnovo dell'uruguagio Federico Valverde, i Blancos blindano per altre 4 stagioni uno dei pilastri della loro mediana. Il brasiliano Casemiro si candida dunque ad ereditare le chiavi del centrocampo del Real dai compagni Kroos e Modirc nelle stagioni a venire.

14:31 POBEGA AL TORINO, UFFICIALE

Dopo la svolta decisiva nell'operazione Bakayoko, i rossoneri hanno dato l'ok per la cessione definitiva del centrocampista italiano al club di Juric, che dunque trova un ottimo rinforzo a centrocampo.

14:20 CAGLIARI SU SATRIANO, SONDATO ANCHE SCAMACCA

Dopo la cessione di Simeone al Verona, i sardi sarebbero alla ricerca di una nuova punta. Sondati i nomi dei due talenti azzurri Scamacca e Satriano, con Sassuolo e Inter che sembrano tuttavia ancora restie ad intavolare una trattativa.

