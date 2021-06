Juventus e Sassuolo per l'eventuale passaggio in bianconero di Manuel Locatelli, una Sassuolo ha detto sì, “si può trattare”. Per ora però non si è parlato del costo del cartellino, anche se la Juventus sa bene che per Locatelli serviranno 40 milioni (Federico Cherubini spera di far abbassare inserendo Primo incontro traper l'eventuale passaggio in bianconero di, una delle sorprese di questo Europeo . Il centrocampista della Nazionale italiana fa gola ad Allegri e ai bianconeri e nella prima riunione tra le parti si è parlato, in realtà, solo della disponibilità del club emiliano di cedere il giocatore. E il, “si può trattare”. Per ora però non si è parlato del costo del cartellino, anche se la Juventus sa bene che per Locatelli serviranno le alternative a Locatelli ). Cifra chespera di far abbassare inserendo Dragusin come contropartita tecnica

Per ora, però, è tutto rinviato alla prossima settimana. Juventus e Sassuolo, infatti, si sono dati appuntamento tra lunedì 28 e martedì 29 per definire formule, cifre ed eventuali contropartite tecniche. Per ora il Sassuolo vuole giocarsela con calma per portare a casa la cifra più alta possibile, soprattutto considerando l'Europeo che sta facendo il suo giocatore.

