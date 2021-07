Calcio

Calciomercato - Locatelli-Juventus c'è ancora distanza; Romero-Barcellona? L'Atalanta vuole 60-65 milioni

CALCIOMERCATO - Salta il summit odierno Juventus-Sassuolo per Manuel Locatelli e il tempo comincia a stringere. Atalanta, non solo Tottenham per Christian Romero: c'è anche il Barcellona. L'allenatore del Santos Fernando Diniz si augura che Kaio Jorge non si muova fino a dicembre. Arturo Calabresi scende in Serie B e si accasa al Lecce.

00:00:57, 11 ore fa