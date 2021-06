Calcio

Calciomercato - Locatelli-Juventus: c'è l'accordo col Sassuolo; Belotti: 34 milioni dall'Arsenal

CALCIOMERCATO - Trovato l'accordo tra Sassuolo e Juventus per il passaggio in bianconero di Manuel Locatelli: prestito biennale con obbligo di riscatto fissato sui 40 milioni (cartellino di Dragusin compreso). L'Arsenal prepara un'offerta da 34 milioni al Torino per il "Gallo" Belotti. Venezia, ecco il difensore Tyronne Ebuehi. Sampdoria: Ferrero annuncerà D'Aversa il prossimo 4 luglio.

00:00:58, 11 minuti fa