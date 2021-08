Continua imperterrita la telenovela che vede avvicinare il nome di Manuel Locatelli alla Juventus giorno dopo giorno. I contatti tra Carnevali e Cherubini si sono intensificati vertiginosamente nelle ultime 48 ore, con il club bianconero alla disperata rincorsa di un accordo.

Nella giornata di ieri, una telefonata tra le due società aveva fissato la somma dell'accordo attorno ai 35 milioni di euro , ma persistevano divergenze a proposito della modalità del riscatto. Mentre Carnevali premeva per l'obbligo di riscatto incondizionato, la dirigenza bianconera si impuntava sull'obbligo in caso dell'avverarsi di determinate condizioni.

Come cambia la Juventus con l'acquisto di Locatelli

Ebbene, in queste ultime ore di contatti assidui, la Juventus sembrerebbe aver accontentato anche quest'ultima richiesta dei neroverdi: secondo Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe aderito all'obbligo di riscatto incondizionato già a partire dalla stagione 2021/22. A questo punto le divergenze tra società sono paiono decisamente marginali. Per vedere il centrocampista lecchese in maglia bianconera servirà attendere pochi giri d'orologio.

Allegri, ancora in attesa di aprire il Pjanic-bis, sistemerebbe il suo centrocampo con un giocatore reduce da un Europeo elettrizzante , e che potrà adeguarsi sia al ruolo di play che di mezz'ala.

