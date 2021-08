Secondo la Gazzetta dello Sport, è in programma nel pomeriggio un contatto telefonico tra Juventus e Sassuolo per sciogliere gli ultimi nodi dell'estenuante trattativa legata al passaggio in bianconero di Manuel Locatelli. Sarà la volta buona? Si riparte dalla Juve che arriva a un'offerta complessiva di 32 milioni (25 di parte fissa e 7 di bonus) e i neroverdi che ne chiedono 35 subito.

Calciomercato 2020-2021 PSG, ecco Messi: "Qui per vincere". Al-Khelaifi: "Mbappé resta" 11/08/2021 A 09:32

Nuovo avvicinamento

I primi punti nuovi d'accordo vedono i bianconeri essersi avvicinati al club emiliano accorciando i termini di pagamento, da due a un anno, ma vorrebbero legare l'obbligo del prestito a determinate condizioni. L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, da par suo, vorrebbe il riscatto incondizionato.

Messi si presenta: "Addio al Barça difficile, ma ora sono felice"

Serie A Formazioni tipo: ecco come giocheranno le 20 squadre di A 02/08/2021 A 22:27