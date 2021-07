Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Sarri: "Mio Scudetto alla Juve scontato, ma 4° posto festeggiato" 05/07/2021 A 21:47

Inter, problemi per Bellerin

Il giorno dopo la presentazione di Simone Inzaghi, si tirano le somme su chi potrebb ssere l’uomo giusto all’Inter per accontentare il nuovo tecnico. La Gazzetta dello Sport parla dunque delle difficoltà insorte per Hector Bellerin: l’Arsenal è pronto a cederlo in prestito, ma non sembrerebbe disposto a rinunciare all’obbligo di riscatto.

La nostra opinione: purtroppo è un periodo complicato per il mercato. I giocatori costano tanto, i soldi non ci sono e i club puntano al massimo a fare il proprio interesse, come nel caso dei Gunners, che vogliono monetizzare il più possibile dall’eventuale operazione. L’Inter dovrà sedersi a un tavolo e stabilire la strategia (che potrebbe dipendere in parte anche dal futuro di Eriksen) per prendere una strada il più possibile redditizia a fronte delle spese da sostenere.

Locatelli vuole solo la Juve

Tuttosport ne è convinto: Manuel Locatelli vuole solo la Juventus. L’interesse di Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester City e Real Madrid per il giovane nazionale non conterebbero, lui è pronto a vestire la maglia bianconera e l’avrebbe già comunicato alla dirigenza del Sassuolo.

La nostra opinione: l’unico problema è il metodo di pagamento. Posto che il prezzo del cartellino è già fissato a 40 milioni, bisogna capire se i neroverdi accetteranno una cifra più bassa con aggiunta di contropartita tecnica, che potrebbe essere uno tra Radu Dragusin e nicolò Fagioli. Comunque c’è tempo, anche perché Locatelli è a Londra con gli Azzurri e finché non torna non potrà firmare nulla, perciò i due club hanno tutto il tempo per accordarsi.

Diserzione Luis Alberto: multa o cessione?

Per la Lazio è iniziata la nuova stagione sotto il comando di Maurizio Sarri, ma Luis Alberto non si è presentato ed era assente ingiustificato, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Il giocatore, che è in vacanza da maggio, non è nuovo a questi episodi, ma dal suo staff non arriva nessun cenno. A quanto pare Sarri si è indispettito, ma la società starebbe cercando di mediare con una semplice multa.

La nostra opinione: pare che in realtà lo spagnolo, che ha il contratto per un altro anno, sia intenzionato a partire. Di certo, se non lo è, questo non è il modo migliore per iniziare un rapporto di lavoro (e convivenza) con il nuovo allenatore, che non sembra essere tollerante quanto Simone Inzaghi e molto meno incline ad accettare comportamenti al di fuori della disciplina e del regolamento interno.

Balotelli in Turchia, è ufficiale; Milan, idea Sabitzer

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (01/07) 01/07/2021 A 20:03