Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato 2020-2021 Donnarumma scontento al PSG: Raiola chiama Juve per gennaio IERI A 07:00

RINNOVO PELLEGRINI, MANCA SOLO L'OK DEI FRIEDKIN

Nell'incontro di ieri, il procuratore del capitano giallorosso, Pocetta, e il general manager Tiago Pinto hanno sistemato gli ultimi dettagli del nuovo accordo che legherà Lorenzo Pellegrini alla Roma fino al 2026, con un stipendio di 4 milioni di € all'anno, più bonus vari ed eventuali. Secondo il Corriere dello Sport, Pellegrini diventerà il giocatore più oneroso per il club romano, dal momento che per il contratto di Tammy Abraham la Roma può avvalersi delle agevolazioni previste dal Decreto Crescita. Per ufficializzare il rinnovo manca soltanto un aspetto formale: l'assenso dei Friedkin, i quali devono dare l'ok a un investimento sicuramente oneroso, ma oculato e di prospettiva.

La nostra opinione: Mourinho stravede per lui, tanto da aver dichiarato che "un altro come lui non c'è e ne vorrei tre, di Pellegrini". Consacratosi definitivamente in un ambiente che ora è tornato ad amarlo visceralmente, il capitano giallorosso ha tutto per raccogliere il testimone da De Rossi e diventare bandiera splendente del romanismo. La simbiosi con l'ambiente è chiave di volta per comprendere Roma - squadra, ma anche città - e in questo Pellegrini non ha forse eguali in squadra. A ciò, si aggiunga poi un inizio di stagione dal rendimento stratosferico (6 gol in 8 partite) e il gioco è fatto. Con buona pace di un derby saltato per squalifica.

L'AJAX CONGEDA ONANA

A poche ore dalla sfida contro il Besiktas, il direttore sportivo dell'Ajax, Marc Overmars, ha confermato il mancato rinnovo tra il club dei Lancieri e Andre Onana, estremo difensore classe 1996, da tempo finito sull'agenda di mercato dell'Inter. "Non stiamo parlando del suo rinnovo. Ci abbiamo provato e abbiamo deciso di andare oltre visto che non rinnoverà", queste le parole dell'ex-centrocampista, tra le altre, di Arsenal e Barcellona. Non un via libera ufficiale, per carità, ma la sensazione è che Marotta possa sfferrare la mossa decisiva a breve, con tesseramento nel giugno 2022 a parametro zero.

La nostra opinione: garantirsi un degno sostituto di Samir Handanovic sembra ormai una priorità impellente per La Beneamata e Onana offre garanzie di rendimento, unite a un'età ancora verde. Grande senso della posizione tra i pali, abilità non indifferenti nel gioco palla a terra, carisma e leadership a livello di gestione del reparto arretrato: tutte caratteristiche emerse, anche e soprattutto, nella cavalcata europea dell'Ajax versione 2018-19. A 37 anni Handanovic potrebbe cedere lo scettro a un portiere che non lo farebbe comunque rimpiangere.

RANIERI IN POLE PER LA PANCHINA DEL BOLOGNA

Da Bologna raccontano di un Joey Saputo furioso per i risultati del club di cui è chairman. Il k.o. per 2-4, rimediato con l'Empoli, potrebbe aver provocato un effetto domino che interesserebbe anche la panchina, con Sinisa Mihajlovic in bilico. Un addio col tecnico serbo costerebbe caro alla società felsinea - in ballo ci sarebbero circa 7 milioni lordi -, ma l'ipotesi di un cambio in corsa sembra tutt'altro che remota, almeno secondo il Corriere dello Sport. Dopo l'idea di Daniele De Rossi, oggi risalgono le quotazioni di Claudio Ranieri quale nuovo tecnico rossoblù. L'ex-allenatore della Sampdoria aveva già accettato la panchina del Bologna nello scorso giugno, prima del ripensamento di Mihajlovic.

La nostra opinione: valutare l'operato di un allenatore così carismatico e preparato sulla base di 1 mese di stagione, pare follia calcistica. Non si possono mettere in dubbio le qualità di Mihajlovic per un'annata iniziata indubbiamente col piede sbagliato, ma ancora completamente raddrizzabile. Senza andare a toccare poi l'aspetto economico, con un'operazione che sarebbe negativa a 360°. A livello di classifica, i numeri sono poi dalla parte di Sinisa: ok i 14 gol subiti e le due brutte sconfitte con Inter ed Empoli, ma il suo Bologna ha 8 punti (+4 sulla zona salvezza) e contro le rivali "dirette" finora non ha sbagliato un colpo.

Mourinho: "Rosso a Pellegrini? Rapuano ha fatto una c***ta"

Calciomercato 2020-2021 Vlahovic, il rinnovo è ancora un miraggio: Juve alla finestra 27/09/2021 A 07:09