Luis Alberto-Lazio: divorzio già a gennaio?

Rischia di essere arrivata già al capolinea la storia tra Luis Alberto e la Lazio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il 29enne centrocampista spagnolo potrebbe addirittura separarsi dal club biancoceleste già nella prossima sessione invernale. Lo scarso feeling con Maurizio Sarri, infatti, potrebbe spingere l'ex Liverpool a valutare nuove offerte.

La nostra opinione. Se dal punto di vista tecnico e tattico Luis Alberto farebbe gola a tanti (all'Inter dell'ex tecnico laziale Simone Inzaghi, per esempio), dal punto di vista economico l'operazione non è così semplice. Lo spagnolo viene infatti valutato 40 milioni di euro dalla Lazio e ha un contratto - rinnovato poco più di un anno fa - che lo lega ai biancocelesti fino al 2025. Difficile che un club di Serie A possa permettersi un investimento simile, più probabile quindi la pista estera.

Juventus-Sassuolo con vista sul mercato

Profuma di calciomercato la sfida tra Juventus e Sassuolo in programma alle 18.30 all'Allianz Stadium. Come sottolinea Tuttosport, infatti, sono diversi i giocatori neroverdi sui quali la Juve ha messo gli occhi. Su tutti i due soliti noti, ovvero Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca, mentre i nomi nuovi sono quelli di Hamed Traoré e Davide Frattesi. Nessun movimento a gennaio, come si è affrettato a puntualizzare l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, ma un dialogo continuo che potrebbe sfociare in qualcosa di concreto la prossima estate.

La nostra opinione. Il nuovo corso della Juventus è giovane e senza dubbio i nomi di Raspadori e Scamacca rimangono caldi. Altrettanto evidente, tuttavia, che i due attaccanti sono ancora acerbi, vanno valutati con più calma alla fine di questa stagione e non possono certo essere considerati una priorità in casa bianconera. Per il ruolo di centravanti la Juve ha un grande obiettivo che si chiama Dusan Vlahovic, il resto per ora può attendere.

Pogba, Martial e Cavani: le spine dello United

La Gazzetta dello Sport fa l'elenco degli scontenti in casa Manchester United. La lista comprende nomi del calibro di Pogba (che ovviamente continua a essere monitorato dalla Juventus), Martial (su di lui c'è il Borussia Dortmund) e Cavani (nel mirino del Barcellona). Per gli ultimi due non è affatto da escludere un addio ai Red Devils già a gennaio.

La nostra opinione. Giocatori scontenti, un allenatore in bilico e i risultati che stentano ad arrivare. Non si può negare che il Manchester United al momento rappresenti una vera e propria polveriera. Sviluppi imprevedibili, a partire dalla panchina. Ed è proprio l'eventuale sostituzione di Solskjaer che potrebbe accelerare o frenare l'eventuale rivoluzione.

