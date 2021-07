Maurizio Sarri nella conferenza stampa odierna ha parlato di "problema della società" il caso Luis Alberto. Il giocatore non ha risposto alla convocazione a Formello, alimentando le ipotesi sul suo futuro. Lotito non ha preso bene la situazione, minacciando multe al giocatore nel caso non dovesse presentarsi, nei prossimi giorni, a disposizione del mister. Ma se ci fosse la rottura totale, dove potrebbe andare Luis Alberto?

Luis Alberto insieme a Simone Inzaghi Credit Foto Getty Images

Ipotesi Italia

Su un giocatore di queste qualità ovviamente ci sarebbe la fila, ma il problema sarebbe imbastire una trattativa con Lotito, furioso con il calciatore. Il Milan sta cercando un giocatore di qualità per la mediana, ma difficilmente si potrebbe avvicinare ai 50 milioni a cui viene valutato lo spagnolo. La Juventus è alla finestra, ma al momento la priorità è Locatelli per cui sembra vicina l'intesa con il Sassuolo.

Monchi, estimatore di Luis Alberto Credit Foto Getty Images

Ipotesi Spagna

Un ritorno in Spagna potrebbe intrigare il fantasista. L'Atletico Madrid non sembra avere problemi di liquidità, anche se a breve ufficializzerà l'arrivo di De Paul, in quella zona del campo. Altra ipotesi è quella del Siviglia, con il Ds Monchi che è un estimatore del giocatore. Vedremo se ci sarà l'incontro con Sarri nei prossimi giorni e da quel punto si capirà il destino dell'asso spagnolo.

