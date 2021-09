"L'Inter mi ha tolto dalla m***a, non sarei andato via se non mi avesse chiamato il Chelsea" ha detto Lukaku. "Quando è arrivata la terza offerta del Chelsea sapevo che era una cosa seria e non c'ero più con la testa". In un'intervista rilasciata a Hln.be, Romelu Lukaku ha parlato di come ha vissuto la trattativa tra l'Inter e il Chelsea prima del suo passaggio al club inglese.

"Quando è arrivata la terza proposta dei Blues ho capito che era una cosa seria e la mia testa era già a Londra. Il Chelsea ha offerto 110 milioni di euro più Zappacosta, l'Inter ha detto no: a quel punto mi sono recato nello studio di Inzaghi alla Pinetina per cercare di trovare un accordo".

Italia troppo forte agli Europei

Lukaku dal ritiro della sua nazionale, si è soffermato anche a parlare del cammino a Euro 2020 della sua squadra, che si è vista eliminare ai quarti di finale dall'Italia. "Era difficile diventare Campioni d'Europa: Hazard non era in forma, De Bruyne si era operato, poi abbiamo incontrato l'Italia, ci hanno surlclassato sia tecnicamente che tatticamente".

