Manchester City e Jack Grealish, reduci da una dolorosissima finale persa rispettivamente in Champions League il trequartista dell'Aston Villa passa ufficialmente al City per 100 milioni di sterline, ovvero 117 milioni di euro, issandosi al primo posto nella storia delle operazioni più costose di sempre della Premier League. Per lui contratto di 6 anni. Se i soldi non fanno la felicità, spesso aiutano a superare qualche delusione. E il, reduci da una dolorosissima finale persa rispettivamente in Champions League e agli Europei , da oggi lo sanno bene. Perché il colpo da record è realtà:, issandosi al primo posto nella storia delle operazioni più costose di sempre della Premier League. Per lui contratto di 6 anni.

Superato Pogba... in attesa di Lukaku

Superati i 105 milioni che, nell'estate del 2016, il Manchester United spese per riportare in Inghilterra dalla Juventus Paul Pogba. Ma è un primato che potrebbe reggere ancora per qualche giorno, Grealish, come detto, va a piazzarsi dritto al primo posto della classifica delle operazioni più costose di sempre della Premier League, almeno contando quelle in entrata.. Ma è un primato che potrebbe reggere ancora per qualche giorno, in attesa di capire se l'Inter accetterà davvero l'offerta di 120 milioni più bonus proveniente dal Chelsea per Romelu Lukaku . Grealish, intanto, è anche settimo tra i calciatori più costosi della storia del calcio dietro a Neymar, Mbappé, Coutinho, Dembélé, João Felix e Griezmann, a pari merito con Cristiano Ronaldo.

Gli acquisti più costosi della storia della Premier League (in euro)

NOME DA A COSTO Jack Grealish Aston Villa Manchester City 117 milioni Paul Pogba Juventus Manchester United 105 milioni Harry Maguire Leicester Manchester United 87 milioni Jadon Sancho Borussia Dortmund Manchester United 85 milioni Romelu Lukaku Everton Manchester United 84,70 milioni Van Dijk Southampton Liverpool 84,65 milioni Havertz Bayer Leverkusen Chelsea 80 milioni Pépé Lille Arsenal 80 milioni Kepa Athletic Bilbao Chelsea 80 milioni De Bruyne Wolfsburg Manchester City 76 milioni

"Giocare per Pep sarà speciale"

Le prime parole di Grealish, sono "al miele" per il suo nuovo tecnico Josep Guardiola: "Sono incredibilmente felice di essermi unito al Manchester City. Gli Sky Blues sono la migliore squadra d'Inghilterra, con un allenatore considerato il migliore al mondo: far parte di questo club è un sogno che si avvera. Nelle ultime 10 stagioni, i Citizens hanno vinto costantemente importanti trofei. L'arrivo di Pep li ha portati a un livello successivo e il calcio che gioca questa squadra, a mio avviso, è il più emozionante d'Europa. Giocare per Pep e imparare da lui sarà speciale ed è qualcosa che ogni grande calciatore vorrebbe. Non vedo l'ora di iniziare, sono emozionatissimo".

