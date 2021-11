Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Poch allo United subito?

Clamorosa indiscrezione del Daily Mail: Mauricio Pochettino potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain e diventare il nuovo allenatore del Manchester United. Subito. L'argentino non sarebbe contento della sua esperienza parigina e la sua famiglia risiede ancora in Inghilterra, dove l’ex Tottenham ambirebbe a tornare. Secondo il tabloid, sarebbe inoltre stufo di dover gestire uno spogliatoio dominato da personalità forti, e spesso in contrasto tra loro, come Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe. Per questo Poch sarebbe pronto a lasciare immediatamente Parigi per firmare con i Red Devils, alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer. Gli altri nomi in lizza rimangono quelli di Brendan Rodgers, Zinedine Zidane e Ralf Rangnick.

La nostra opinione: una vera e propria bomba di mercato considerando che l'obiettivo del PSG è vincere tutto e subito e il progetto di Pochettino è iniziato da gennaio. I Red Devils, però, sono disposti a tutto pur di ribaltare il trend di questo avvio di stagione e il corteggiamento a Zidane, evidentemente, non sta dando gli effetti sperati.

La Fiorentina fa sul serio per Berardi: 30 milioni per il Sassuolo

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha deciso di mettere Domenico Berardi in cima alla lista degli obiettivi in vista della partenza di Dusan Vlahovic. Già per gennaio. La valutazione del Sassuolo resta di 25 milioni più bonus. L'alternativa al momento è Jonathan Ikonè del Lille, protagonista del successo del Lille in Ligue 1 nella scorsa stagione.

La nostra opinione: per Italiano Berardi sarebbe una grande svolta tecnica all’interno del 4-3-3. L'attaccante calabrese andrebbe a completare il tridente con qualità e velocità dopo l'inserimento in rosa di Nico Gonzalez.

Dybala, indizio sul rinnovo

Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus sembra ormai ad un passo. La conferma è arrivata dal diretto interessato nel corso dell'ATP Finals di Torino dove il numero 10 bianconero ha incontrato il vincitore Alexander Zverev. Durante il colloquio con il tedesco, l'attaccante ha risposto così alla domanda "Ti trovo qui a Torino l'anno prossimo?": "Forse... Lo spero. Se vieni a Torino nei prossimi cinque anni mi trovi".

La nostra opinione: la fumata bianca dovrebbe arrivare entro fine anno. Il contratto sarà un quinquennale fino al 2026 con un ingaggio da 8 milioni netti a stagione più altri due di bonus. Su questa parte variabile stanno lavorando le parti.

