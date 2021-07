This is his home. This is where he belongs", ovvero: "Questa è la sua casa. Questo è il posto che gli appartiene". Ha accolto così Jadon Sancho il Manchester United, che lo ha portato ad Old Trafford dal Borussia Dortmund per 73 ", ovvero: "". Ha accolto così Jadon Sancho il Manchester United, che lo ha portato ad Old Trafford dal Borussia Dortmund per 73 milioni di sterline , l'equivalente di 85 milioni di euro. La notizia era ben nota, ma ha da poco ottenuto tutti i crismi dell'ufficialità, presentazione con la nuova maglia comresa. Contratto fino al 2026.

Terzo acquisto più costoso della storia del club dopo Pogba e Maguire

Si è trattato, di fatto, del terzo acquisto più costoso di sempre della storia dei Red Devils dopo Paul Pogba (105 milioni) ed Harry Maguire (87). Tra gli under 21, è stata quindi l'operazione più cara dello United. Cresciuto nelle giovanili del City, che lo aveva venduto proprio in Bundesliga per 8 milioni di euro, Sancho ha dichiarato: "Sono davvero grato al Borussia Dortmund, per avermi dato subito fiducia in prima squadra. Allo United si avvera un sogno: sono in una squadra giovane ed entusiasmante. Sono sicuro che, insieme, ci toglieremo grandissime soddisfazioni".

