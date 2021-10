La news di oggi di ESPN UK rimbalza dall'Inghilterra in Italia: "Il Manchester United ha deciso: Paul Pogba resterà fino a fine stagione". Secondo le ultime quindi i Red Devils non lasceranno partire il 28enne centrocampista francese a gennaio, accettando di perderlo a parametro zero a luglio: tutto questo se il "Polpo" continuasse con la sua idea di non rinnovare il proprio contratto in scadenza.

Le possibili destinazioni

Juventus, Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno già fiutato l'affare e si faranno trovare preparate: Pogba da svincolato non può che far gola alle big di tutto il mondo.

