Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

United, spunta il nome di Rangnick

Ole Gunnar Solskjaer torna a dominare le prime pagine dei principali tabloid inglesi. Anche se il tecnico norvegese ha assicurato che "farà di tutto per il Manchester United fino a quando gli sarà data la possibilità", le voci si rincorrono e dalla Germania il giornalista Christian Falk della Bild avanza l'ipotesi di Ralf Rangnick come possibile sostituto. Il Professore, ex Lipsia e Schalke, era già stato avvicinato dai Red Devils in occasione dell'esonero di Mourinho (poi si era scelta la strada Solskjaer) e ora avrebbe dato la sua disponibilità. Il club inglese sta valutando tutte le alternative e potrebbe arrivare ad una decisione già prima della sosta nazionali. All'indomani della sconfitta netta contro il Manchester City , il nome ditorna a dominare le prime pagine dei principali tabloid inglesi. Anche se il tecnico norvegese ha assicurato che "farà di tutto per il Manchester United fino a quando gli sarà data la possibilità", le voci si rincorrono e dalla Germania il giornalista Christian Falk della Bild avanza l'ipotesi dicome possibile sostituto. Il Professore, ex Lipsia e Schalke, era già stato avvicinato dai Red Devils in occasione dell'esonero di Mourinho (poi si era scelta la strada Solskjaer) e ora avrebbe dato la sua disponibilità. Il club inglese sta valutando tutte le alternative e potrebbe arrivare ad una decisione già prima della sosta nazionali.

La nostra opinione: al momento Rangnick sta svolgendo una consulenza alla Lokomotiv Mosca e dunque sarebbe libero di accettare un'eventuale offerta da parte del club inglese che al momento, va specificato, non è arrivata. Lo United ha bisogno di una ventata di novità dopo gli anni "piatti" dal punto di vista tattico della gestione Solskjaer e il Professore potrebbe essere il candidato ideale per gestire campo e cassa. Vedremo.

Shevchenko-Genoa, le cifre del contratto

Il Secolo XIX riporta i dettagli dell'imminente arrivo di Andriy Shevchenko al Genoa. Il tecnico ucraino firmerà un contratto triennale da 2,5 milioni l'anno. La presentazione è prevista per la metà della prossima settimana, probabilmente martedì. Si tratta della sua prima esperienza sulla panchina in un club dopo aver guidato la nazionale ucraina dal 2016 fino a Euro 2020. In precedenza era stato assistente del commissario tecnico Mykhaylo Fomenko.

La nostra opinione: a Sheva l'arduo compito di risollevare una squadra da terzultimo posto in classifica con 9 punti in 11 partite, appena quattro nelle ultime cinque gare. Shevchenko è la prima pedina di una ricostruzione a cui ambisce il gruppo Usa 777 Partners che subentrerà ufficialmente il prossimo 15 novembre dopo 18 anni di presidenza Preziosi.

Il nuovo allenatore del Newcastle

Il Newcastle ha individuato il nuovo allenatore: si tratta di Eddie Howe. Come spiega Sky Sports, l'ex Bournemouth e Burnley ha superato la concorrenza ed è la scelta dei Magpies per la panchina, temporaneamente affidata a Greame Jones dopo l’esonero di Steve Bruce.

La nostra opinione: dopo il grande rifiuto di Unay Emery, Howe sarà il primo manager dell'era saudita: avrebbe già trovato un'intesa di massima con la nuova proprietà del club inglese, e dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo.

