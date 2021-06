"Per Locatelli fino a questo momento abbiamo ricevuto solo richieste dall'estero: con la Juventus ci vedremo nei prossimi giorni per parlare di lui ma anche dei nostri e dei loro giovani": Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, lo aveva anticipato e il giorno è arrivato. Oggi infatti il Sassuolo vedrà Federico Cherubini per parlare del centrocampista che così bene sta facendo in azzurro in questi campionati Europei.

Secondo la Gazzetta dello Sport, PSG, City, Real e Borussia hanno già bussato alla porta di Carnevali, mentre la Juventus non ha ancora avanzato una proposta ufficiale, ma a questo punto potrebbe arrivare molto presto.

30 milioni più Dragusin

Ormai non è più un segreto: la Juventus vuole mettere sul piatto una parte cash di 30 milioni di euro a cui aggiungere un giocatore, Radu Dragusin appunto, difensore della Under 23, così da avvicinarsi alla richiesta di 40 milioni avanzata dal Sassuolo. Tutto fatto, dunque? No, perché mentre la Juve valuta Dragusin una decina di milioni, il Sassuolo pensa che ne valga 7-8, quindi l'intesa è ancora da trovare. Il Sassuolo potrebbe rilanciare con una richiesta di 35 più Dragusin ma a questo punto sarebbe la Juve a non volerci sentire. Per colmare il gap che manca dai 30 più Dragusin alla trattativa potrebbe essere aggiunto il difensore Alessandro Minelli, difensore in prestito al Bari.

Così si è mosso Locatelli, l'mvp di Italia-Svizzera

3 milioni più bonus per l'ingaggio

Il problema dell'ingaggio di Manuel è secondario: la proposta di andare alla Juventus ed essere allenato da Allegri lo ha già convinto, per lui è pronto un contratto di 4-5 anni a 3 milioni di euro più bonus a salire. Sempre che l'intesa con il Sassuolo sia totale.

Cosa darà alla Juve?

Manuel Locatelli cosa può dare alla Juventus? Semplice: tanta solidità, quelle che è mancata nella scorsa stagione, un buon piede capace di far circolare bene il pallone e qualche bello spunto di qualità, sia in fase di rifinitura che con le conclusioni da fuori, cose che abbiamo visto essere bravissimo a fare anche in Nazionale, soprattutto nel match contro la Svizzera. Non per niente il nome di Locatelli sarebbe stato tra i primi fatti da Max Allegri per il suo centrocampo: Locatelli con Bentancur e Rabiot per una linea mediana giovane e forte.

