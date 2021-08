Tre punti, due gol... Serata perfetta". Questo messaggio postato sugli account social Kylian Mbappé e alla sua volontà tutto sommato chiara di non voler a tutti i costi, puntare i piedi e lasciare il PSG prima della naturale scadenza del contratto (prevista per il 30 giugno 2022) per vestire la maglia merengue del Real Madrid. Conferme in talsenso arrivano anche dalla Spagna, dove parlano di un club madridista ormai rassegnato a vedere Mbappé un altro a Parigi. Marca in particolare, sottolinea, come il PSG ha rigettato al mittente anche l’ultima offerta da 170 milioni + bonus del Real, ritenuta una proposta troppo bassa e non in linea con la valutazione che la squadra parigina fa di Mbappé. ". Questo messaggio postato sugli account social dopo il successo sul campo del Reims aveva già lasciato intravedere qualcosa riguardo alla serenità die alla sua volontà tutto sommato chiara di non voler a tutti i costi, puntare i piedi e lasciare il PSG prima della naturale scadenza del contratto (prevista per il 30 giugno 2022) per vestire la maglia merengue del Real Madrid. Conferme in talsenso arrivano anche dalla Spagna, dove parlano di un club madridista ormai rassegnato a vedere Mbappé un altro a Parigi. Marca in particolare, sottolinea, come il PSGdel Real, ritenuta una proposta troppo bassa e non in linea con la valutazione che la squadra parigina fa di Mbappé.

Il 30 giugno 2022, comunque vada, sarà addio

Marca, attraverso delle proprie fonti, assicura che il calciatore è ben disposto a restare un altro anno a Parigi ad essere parte integrante del tridente da sogno con Neymar e Leo Messi per tentare un ultimo assalto a quella Champions League sempre sfuggita, nella sua ormai quinquennale esperienza nel PSG ma ha ribadito nelle ultime ore a Leonardo e soci che non intende rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Mbappé vuole giocare nel Real ma è sempre stato felice a Parigi ed è disposto ad aspettare un altro anno per esaurire il suo contratto in essere e lasciare la capitale francese da svincolato. Il PSG sembra disposto a correre il rischio di vederlo, seppur a malincuore, andare via a costo zero... Magari nella speranza che questa possa essere la stagione per mettere le mani su quella Coppa dalle grandi orecchie sempre sfuggita.

