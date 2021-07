Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Marcos Alonso in pole per l'Inter

La novità degli ultimi giorni è proprio questa: Marcos Alonso pare fortemente motivato a lasciare il Chelsea ora che a sinistra il traffico è diventato intenso. Chilwell è il titolare indiscusso per Tuchel, poi la concorrenza si arricchisce di Emerson Palmeri, campione d’Europa con l’Italia dopo aver vinto la Champions con i Blues, e di Baba, rientrato dal prestito al Paok Salonicco. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: il richiamo dell’Italia e la voglia di tornare a sentirsi protagonista. Marcos Alonso e l’Inter si sono inseguiti diverse volte negli ultimi anni, prima su richiesta di Antonio Conte e poi per effetto della trattativa Hakimi con il Chelsea. Ma il corteggiamento non si è mai trasformato in matrimonio, malgrado la volontà delle due parti. E oggi che Alonso vive un momento di incertezza a Londra, la voglia di Inter è ritornata forte. Oggi i Blues valuterebbero solo una cessione definitiva e alle loro condizioni, con una richiesta iniziale di almeno 15-20 milioni. E vista la crisi che c’è in giro, quella dello spagnolo non è la posizione più comoda per andare a un muro contro muro. Però Alonso ha fatto capire al suo club che vorrebbe più spazio per giocare e che è pronto a cambiare aria. Simone Inzaghi aspetta il rientro in gruppo di Perisic ma un'opportunità sarebbe ben accetta.

Juventus: triangolo per Locatelli

"Romero-Demiral, l'assist dell'Atalanta alla Juve per Locatelli" scrive Tuttosport. La Juve fa cassa con Romero, che verrà riscattato dalla Dea per 16 milioni, che a sua volta venderà il giocatore al Tottenham per circa il triplo di quella somma. L'Atalanta potrebbe poi sostituire l'argentino con Merih Demiral, difensore turco classe '98 della Juve, ex Sassuolo.

La nostra opinione: anche i neroverdi entrano nel triangolo di calciomercato perché potrebbero cedere Manuel Locatelli alla Juve. La Dea dunque potrebbe fornire un assist alla Juve nell'assalto al centrocampista neroverde. Bisogna però trovare la quadra economica: la Juve vuole frammentare la spesa, il Sassuolo vuole un'offerta 'concreta', senza bonus vari.

Milan alla finestra per Ilicic

Josip Ilicic è da tempo nel mirino del Milan che è sempre alla ricerca di nuovi innesti per rinforzare la trequarti. Il giocatore sloveno, come riferisce il Corriere di Bergamo, interessa ai rossoneri, ma per ora all'Atalanta non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte del club di via Aldo Rossi.

La nostra opinione: i bergamaschi stanno sondando Jeremie Boga del Sassuolo quindi lo sloveno troverebbe ancora meno spazio nello scacchiere nerazzurro. L'ultima stagione di Serie A non è stata entusiasmante per Ilicic: in 28 presenze, il giocatore ha segnato solo 6 reti. Complice un brutto rapporto con l'allenatore e l'esplosione di Ruslan Malinovskyi nella seconda parte di campionato, molte di queste presenze sono arrivate partendo dalla panchina. La qualità dello sloveno non è però in discussione: è stato uno dei protagonisti della magica Atalanta ammirata nelle ultime stagioni. Il rapporto non più idilliaco con Gian Piero Gasperini pesa e Luca Percassi qualche giorno fa ha fatto capire che, nel caso dovesse arrivare l'offerta giusta, il giocatore potrebbe partire.

