Mario Balotelli riparte dalla Turchia: l'attaccante, che tra poco più di un mese compirà 31 anni, ha firmato un contratto triennale da 5 milioni a stagione con l'Adana Demirspor, club neopromosso nella massima divisione turca. Super Mario tenta così di nuovo l'avventura all'estero dopo l'ultima delusione rimediata con il Monza e la mancata promozione in Serie A.

Per l'azzurro l'obiettivo è centrare una complicata convocazione ai Mondiali 2022, giocando con maggiore continuità in questi 12 mesi. L'ex Milan e Inter non ha un brutto rapporto con Mancini, ma dovrà meritarsi la convocazione sul campo e non affidandosi esclusivamente ai fasti del passato che fu. Per lui, classe 1990, in ogni casa un contratto decisamente oneroso, ennesimo capolavoro del suo agente Mino Raiola.

Mario Balotelli of AC Monza Credit Foto Getty Images

Lo stesso Balotelli si è poi lasciato andare ieri ad alcune dichiarazioni sulla cavalcata della banda di Mancini: "Ho visto tanti insulti nei miei confronti e come sapete non ho problemi a esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti di voi italiani. L'Italia sta facendo un grande europeo e io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno meritato più di me la convocazione".

L'azzurro ha poi proseguito su Instagram: "Con questo, a che serve scrivermi 'sei scarso, stai a casa, non vali niente, non sei italiano'? Ci avete mai pensato - chiosa poi - che il Mondiale è un torneo difficile da conquistare per me ma non impossibile? E cosa dovrei dire se dovessi meritarlo? No, non mi riconosco in voi quindi addio nazionale?. Pensate prima di scrivere, non si sputa nel piato dove si è mangiato. Comunque ora forza Italia, tutti insieme".

