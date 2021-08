Io resto qui". Deciso, secco. Le parole sono di ". Deciso, secco. Le parole sono di Kylian Mbappé e, secondo Cadena SER, sarebbero state pronunciate dall'attaccante francese nello spogliatoio del PSG davanti a tutti i propri compagni. Si allontana dunque il sogno del centravanti ex Monaco di vestire la maglia del Real Madrid. D'altra parte, il PSG - nonostante il rischio di perdere lo stesso Mbappé tra un anno a parametro zero - è contentissimo di poter contare sul tridente d'attacco che vede come altri due interpreti Neymar Jr. e Lionel Messi . Preparandosi alla chance, sempre l'estate che verrà, di ingaggiare anche Cristiano Ronaldo senza dover riconoscere un soldo alla Juventus.

Kylian Mbappé Credit Foto Getty Images

A confermare la volontà di Mbappé, anche il direttore sportivo dei parigini Leonardo. Ad ogni buon conto, il Real Madrid resta alla ricerca di una punta di grido per la squadra a disposizione di mister Carlo Ancelotti. Florentino Pérez ha accumulato un tesoretto buono per portare alla Casa Blanca un nome di grido: Erling Haaland il più gettonato, anche se non sarà affatto facile strapparlo al Borussia Dortmund.

