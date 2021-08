A meno di clamorosi e al momento improbabili rallentamenti nella trattativa con il Paris Saint Germain, Kylian Mbappé può ormai considerarsi un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club parigino, come precisa il quotidiano spagnolo Marca, avrebbe infatti deciso di accettare l'ultima offerta delle merengues, pronte a mettere sul tavolo 170 milioni di euro più altri 10 di bonus.

Venerdì l'annuncio del trasferimento?

Sempre secondo Marca, l'annuncio del trasferimento di Mbappé al Real Madrid potrebbe essere dato già nella giornata di venerdì, in ogni caso prima che il giocatore si aggreghi alla Nazionale di Deschamps per le 3 partite di qualificazione ai Mondiali 2022 che vedranno impegnata la Francia la prossima settimana. Dal canto suo, Mbappé continua ad allenarsi regolarmente con il PSG e attende comunicazioni ufficiali da parte dei due club coinvolti nella trattativa. Secondo Marca è improbabile una sua convocazione per la sfida di Ligue 1 sul campo del Reims in programma domenica 29 agosto alle 20.45.

