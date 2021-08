Prosegue il braccio di ferro sul mercato per Kylian Mbappé tra Paris Saint Germain e Real Madrid. I Blancos, secondo quanto riportato dai media spagnoli, avrebbero lanciato una sorta di ultimatum al club parigino: vogliono una risposta entro la giornata di domenica in merito all'ultima offerta di 180 milioni di euro (170 di parte fissa + 10 di bonus) messa sul tavolo per portare l'attaccante a Madrid. Il PSG, dal canto suo, non molla: Al-Khelaifi non sembra intenzionato a scendere al di sotto dei 200 milioni nonostante il contratto di Mbappé scada a giugno 2022.

Nel frattempo il giocatore è stato regolarmente inserito da Mauricio Pochettino nell'elenco dei convocati per la trasferta di Ligue 1 sul campo del Reims (si gioca domenica sera). Un ulteriore indizio della volontà dei parigini di non cedere - almeno per il momento - di fronte all'assalto del Real. Nella lista dei convocati spicca anche il nome di Leo Messi, pronto all'esordio ufficiale con la sua nuova squadra.

