PSG aveva rifiutato l'offerta di 180 milioni (170+10) del Real Madrid per Mbappé, chiedendo fino a 200 milioni per lasciare andare il classe '98. Mossa che non è piaciuta ai blancos che ad ogni offerta si sono visto chiedere - ogni volta - una cifra superiore. Florentino Perez e soci, però, hanno sempre creduto che con l'ingaggio di Mbappé anche il Real sarebbe entrato nella corsa per vincere la Champions quest'anno e, soprattutto, si sarebbe tolto un elemento fondamentale nell'attacco dei parigini che possono contare anche su Neymar e Messi. Ecco che il Real si è lasciato andare e nell'ultimo giorno utile di mercato ha presentato la famosa offerta da 200 milioni. Con la formula del 170+30, potendo mettere in questo esercizio solo un'uscita da 170 milioni. Offerta rifiutata secondo Sky Sport...

Al-Thani "scherza" il Real

Ma come? Il PSG non chiedeva 200 milioni per Mbappé? La sensazione è che il club parigino stia ora giocando per esasperare il Real e, comunque, prova a monetizzare il più possibile per l'ex Monaco che, comunque, andrà via a 0 nella prossima stagione. Qualche media in Spagna ha addirittura pensato che il Real potesse arrivare a 220 milioni, ma al PSG hanno un po' esagerato... Basta vedere ciò che ha scritto Al-Thani, fratello dell'emiro del Qatar.

Tentativo a gennaio o gratis a Giugno?

Per 220 milioni potete chiamare. Le linee sono aperte. Una vera presa in giro, in attesa di ciò che vorrà fare la dirigenza del Real che, a questo punto, ha mollato il colpo. Fra qualche mese arriverà gratis, al massimo si potrà fare un tentativo a gennaio (per 100 milioni) anche se sarà improbabile che Mbappé molli proprio a stagione in corso.

