Dove giocherà Kylian Mbappé in questa stagione 2021-22? La La situazione intorno all'attaccante francese non è mai stata così incerta come oggi. Mercoledì sera Le Parisien ha scritto che il club del presidente Nasser Al-Khelaïfi aspetta un'offerta di 220 milioni di euro per liberare il campione del mondo del 2018, respingendo i 160 offerti dalle Merengues , ma ieri sera El Chiringuito ha assicurato Florentino Pérez potrebbe rilanciare fino a 215.

"Mbappé vuole partire e andare al Real Madrid, questo è evidente... Non lo tratterremo controvoglia, ma deve partire alle nostre condizioni. Ci ha sempre promesso che non ci avrebbe lasciato a costo zero. Abbiamo fatto due onerose proposte di rinnovo a Mbappé. Rifiutate. Lui è al centro del progetto, ma nessuno è al di sopra del progetto. Abbiamo creato un sogno quest'estate e nessuno potrà distruggerlo" ha detto Leonardo, DS del club parigino.

Il Real Madrid può sborsare 220 milioni?

Secondo quello che riporta Eurosport Spagna, il Real Madrid sembra disposto a tutto pur di acquistare il francese in questa sessione. Oltre ad utilizzare la linea di credito di 200 milioni di euro, i Blancos potrebbero mettere sul mercato una serie di giocatori utili a racimolare denaro (Asensio, Ceballos, Lucas Vázquez, Marcelo, Rodrygo e il belga Eden Hazard che non ha convinto del tutto Carlo Ancelotti). In aggiunta a questo, il club spagnolo sta portando avanti diverse trattative con degli sponsor che potrebbero aiutare il club dal punto di vista economico.

Nasser Al-Khelaïfi insieme a Florentino Perez, decollerà la trattativa fra PSG e Real per Mbappé? Credit Foto Getty Images

Per tutti questi motivi, Florentino Pérez sembra relativamente tranquillo nell'affrontare quello che sarebbe l'acquisto più costoso della storia del Real Madrid. Mbappé potrebbe arrivare a guadagnare una cifra vicina ai 25 milioni di euro netti all'anno, molto esosa per il Madrid, che però sembra essersi tutelato con la cessione di Ramos (10,8 all'anno), di Varane e quella futura di Gareth Bale (18 milioni netti a stagione).

Chi sarà il sostituto di Mbappé?

Mentre questa trattativa procede spedita, l'Equipe sta già pensando al possibile sostituto di Mbappé. Anche se sarà difficile sostituirlo, sembra che il club parigino voglia muoversi nella direzione di un altro grande giocatore. O un giovane in rampa di lancio, come la coppia Erling Haaland-Eduardo Camavinga, o la sicurezza chiamata Paul Pogba.

Mbappé-Real, l'affare si incendia. Pellegri al Milan

