PSG a dire no all'offerta di 180 milioni (170+10) per il classe '98. È vero che i parigini hanno rifiutato questa offerta ma, in realtà, continuano i contatti tra le due società, anche perché c'è la certezza che Mbappé vada via a 0 a giugno 2022. Facendosi un po' i conti in tasca, infatti, il PSG vuole comunque cedere subito l'attaccante per monetizzare, ma farlo alle proprie condizioni. In mattinata era arrivata la notizia della conclusione della trattativa tra Real Madrid e PSG per Mbappé . I media francesi e spagnoli avevano sancito l'addio all'operazione, col

Secondo El Chiringuito, il PSG ha confermato al Real Madrid la disponibilità di cedere Mbappé in questa sessione di mercato, ma solo per 200 milioni. Ballerebbero quindi 20 milioni, in questo momento, tra domanda e offerta. Il Real farà un ulteriore salto? È pur vero che lo stesso club spagnolo sta riflettendo se vale la pena spendere 200 milioni per un giocatore che avrebbe, comunque, a 0 nella prossima stagione. Insomma, il fronte resta caldo e la trattativa si completerà solo nella serata di martedì.

