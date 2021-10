Kylian Mbappé è ancora tutto da scrivere: “In questo momento non è la mia priorità”. Il fuoriclasse francese del PSG dopo aver confidato ai microfoni di RMC Sport , in un'intervista esclusiva all'Equipe fa capire che c’è una grande distanza riguardo a una possibile permanenza a Parigi nella prossima stagione nonostante l’arrivo di Messi. Il futuro diè ancora tutto da scrivere: “”. Il fuoriclasse francese del PSG dopo aver confidato ai microfoni di di aver chiesto alla dirigenza del club parigino la cessione la scorsa estate , in un'intervista esclusiva all'Equipe fa capire che c’è una grande distanza riguardo a una possibile permanenza a Parigi nella prossima stagione nonostante l’arrivo di Messi.

"Sono rimasto al PSG e sono felice di questo, ma siamo lontani dal firmare un nuovo contratto e restare, perché volevo partire quest’estate. Per quanto riguarda la mia situazione, sono due mesi che non si discute del rinnovo, da quando ho dichiarato al club che volevo partire. La mia idea era sempre la stessa, anche con l'arrivo di Messi. Leo è un grande e giocare con lui è un privilegio, ma non prendo decisioni in base a impulsi improvvisi. La mia scelta l'avevo già fatta da tempo. Prima degli Europei ho detto al PSG che non volevo rinnovare, e dopo la competizione ho detto che volevo partire. Volevo che tutto si concludesse con una stretta di mano tra me, il PSG e la società acquirente".

Real Madrid unica opzione

Mbappé fa capire che il Real Madrid, resta l’unica squadra fissa nei pensieri del 22enne fuoriclasse transalpino.

"Quando quest’estate ho parlato di addio, intendevo solo il Real Madrid che ha presentato un'offerta. Credevo che il mio tempo al PSG fosse finito. La partenza sarebbe stato il logico passo successivo. Non c'erano altri club nella mia testa: sono affezionato a Parigi e, se fossi partito, l'avrei fatto soltanto per il Real. Cosa accadrà? Quest'estate la mia volontà era chiara, volevo andarmene e permettere al club di guadagnare qualcosa per trovare un sostituto all’altezza. Ora, al momento, il mio futuro non è la priorità. Ho speso un sacco di energie quest’estate ed è stato faticoso. Ci sarà tempo e modo”.

Kylian Mbappé insieme a Lionel Messi Credit Foto Getty Images

"Non avrei mai pensato di giocare insieme a Messi"

Fra i vantaggi dell’essere rimasto al PSG c’è indubbiamente quello di essere compagno di squadra di Leo Messi, una di quelle star con cui non avrebbe mai pensato di poter dividere lo spogliatoio.

“Non avrei mai immaginato che Messi venisse a Parigi. Era tra i rari giocatori per cui avevo sbarrato la casella “impossibile giocare accanto a lui nella mia carriera”. Pensavo non avrebbe mai lasciato il Barcellona. Mi godo ogni momento accanto a lui. So che è un privilegio raro giocare al suo fianco. Ama il calcio, parla con tutti, cerca di integrarsi a modo suo. È un po' timido ma in campo non è affatto timido”.

