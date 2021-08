Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Florenzi-Milan, nuovo incontro in settimana

Il Milan è molto attivo sul mercato in quest’ultimo periodo e uno dei prossimi obiettivi, come già si sa, è Alessandro Florenzi. Come riporta calciomercato.com questa settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro tra il ds della Roma Thiago Pinto e la dirigenza rossonera per limare i dettagli di un accordo di massima già raggiunto per il prestito.

La nostra opinione: per quanto ci riguarda, il dubbio sulla cifra per il riscatto, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 milioni, non si pone: Florenzi è un giocatore di qualità e versatile, capace di ricoprire più ruoli e quindi facilmente diventerà una pedina importante per il Milan. È vero che di mezzo c’è una stagione di mezzo, ma il cartellino del giocatore romano vale ben di più.

Mbappé assente al compleanno di Herrera: Real più vicino?

AS.com racconta del 32° compleanno di Ander Herrera, centrocampista de PSG che ha immortalato uno dei momenti in uno scatto postato su Instagram. Ci sono vecchi e nuovi compagni, Da Neymar a Icardi, da Ramos a Messi, ma ne manca uno. Non c’è infatti Kylian Mbappé, che a questo punto i giornali spagnoli danno sempre più vicino al Real Madrid.

La nostra opinione: la telenovela tra Mbappé e i galacticos dura da un po’ e forse Mbappé fa bene a lasciare Parigi. La sensazione per quanto riguarda il PSG, infatti, è che si tratti di un gruppo con formidabili individualità, ma senza essere davvero squadra. Sulla carta, infatti, era uno squadrone già la scorsa stagione, ma poi non ha vinto né la Champions – obiettivo per cui era stata costruita – né la Ligue1, che era considerata l’obiettivo minimo. Cambiare a volte fa bene.

