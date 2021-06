So che un progetto con o senza di me è diverso per il PSG. Ma loro capiscono le mie richieste perché sanno che non farò mai una mossa a tradimento. Essere un grande giocatore è anche fare le cose in modo pulito sia dentro che fuori del campo". Con queste parole, pronunciate nel corso di un'intervista rilasciata a France Football, Se il PSG è il posto migliore dove stare? Non so ancora la risposta". ". Con queste parole, pronunciate nel corso di un'intervista rilasciata a France Football, Kylian Mbappé spaventa il PSG facendo capire chiaramente di non avere ancora deciso il proprio futuro: "".

Il Real Madrid prepara l'assalto

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As il Real Madrid prepara l'offensiva per Mbappé. L'entourage del giocatore avrebbe già parlato con il presidente delle merengues Florentino Perez e la sensazione è che il club spagnolo attenda la conclusione di Euro 2020 per capire se dallo stesso Mbappé arriveranno altri segnali.

