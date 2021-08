Leo Messi ha appena archiviato un divorzio doloroso con la squadra che lo aveva eletto a bandiera, per poi essere accolto da uno scroscio di cori e parate ai piedi della Tour Eiffel senza aver disputato ancora una gara al Parco dei Principi. Nell'ultimo mese dunque, tanta burocrazia e poco calcio per l'argentino, che non vede l'ora di tornare alla "nuova normalità". Eppure, in Inghilterra sono già pronti a scommettere sulla prossima destinazione della Pulce una volta chiuso il capitolo parigino.

Il Daily Mirror in particolare, ha rivelato che poche settimane fa l'argentino ha comprato 6 attici di lusso a Miami. Questo acquisto ha messo sull'attenti i tabloid inglesi, che in poco tempo hanno rispolverato le vecchie tracce dei corteggiamenti di David Beckham nei confronti del campione argentino. Possibile un futuro in MLS, nella casa dell'Inter Miami, dopo l'avventura al PSG?

L'interesse del nuovo club americano non è una novità; Messi aveva già considerato l'approdo oltreoceano l'anno scorso, quando era in rotta con il Barça di Bartomeu. E ancora, le voci si erano ravvivate subito dopo il divorzio definitivo con i blaugrana questa estate.

Il co-proprietario dell'Inter Miami: "Messi giocherà con noi"

A giugno, il co-proprietario dell'Inter Miami Jorge Mas, si era espresso positivamente circa un possibile trasferimento della Pulce sulle coste della Florida: "Sono ottimista che Messi giocherà con la maglia dell'Inter Miami perché penso che completerà la dinastia del più grande giocatore della nostra generazione e soddisferà le ambizioni dei proprietari dell'Inter Miami di costruire una squadra di livello mondiale. David [Beckham] e io abbiamo lavorato molto duramente, abbiamo l'aspirazione di portare qui i migliori giocatori e Messi è un giocatore generazionale, probabilmente il miglior giocatore di tutti i tempi".

