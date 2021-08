Borussia Dortmund parla di concorrenza sleale, considerando che il mercato non lo fa una società ma uno Stato vero e proprio, il Bayern Monaco non si dice sicuro che questo mercato sia per forza di cose efficace per vincere anche in Europa. La notizia di Messi al PSG , ovviamente, ha fatto il giro del mondo, ma ha anche scatenato le reazioni di tutto il mondo. Un bel colpo per le avversarie del club parigino in ottica Champions League 2021-2022 e le tedesche si sono fatte sentire in queste ore. Ilparla di concorrenza sleale, considerando che il mercato non lo fa una società ma uno Stato vero e proprio, ilnon si dice sicuro che questo mercato sia per forza di cose efficace per vincere anche in Europa.

Le parole di Hans-Joachim Watzke (dg Dortmund)

Il club francese ha mezzi economici differenti rispetto all’85% delle formazioni europee ed è chiaro che si tratti di concorrenza sleale già da troppo tempo, da tanti anni, ma non sono geloso. [Hans-Joachim Watzke all'Equipe]

Le parole di Oliver Kahn (ad Bayern)

Se dovessimo soffermarci sui grandi i nomi, il PSG ha una squadra entusiasmante, ma occorrerà capire anche se incarnerà lo spirito di squadra. Non so se potrà funzionare. Non so se si riuscirà a gestire uno spogliatoio del genere. Di certo sarà emozionante vedere tutti quei campioni giocare insieme ma sono curioso di capire se Messi, Mbappé, Neymar, Di Maria, sapranno convivere. Non basta acquistare grandi giocatori, occorre anche trovare l’alchimia giusta. L’Europeo, in questo senso, ci ha insegnato molto. Basti pensare all’Italia di Roberto Mancini. Non sempre i grandi nomi sono importanti. Quella nazionale ha dimostrato sin dalla prima partita di voler raggiungere il successo come squadra. [Oliver Kahn a Kicker]

