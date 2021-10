Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Europei Under 21 Lorenzo Lucca, unicorno in ascesa e... Erede di Vlahovic? 06/10/2021 A 11:55

Milan campagna acquisti

Diaz da blindare scongiurando la “recompra” del Real Madrid, Faivre o Adli da portare già a partire da gennaio alla casa madre, Lucca per il futuro. La Gazzetta dello Sport traccia la linea editoriale del mercato del Milan: per gennaio uno tra Faivre e Adli andrà a rimpolpare la trequarti, a partire dal prossimo giugno si proverà a strappare bomber Lorenzo Lucca alle (tanti) concorrenti. Per Diaz la situazione è delicata: il Milan può riscattarlo per 22 milioni nel 2022 ma esiste il famigerato controriscatto per il Real Madrid a 5 milioni.

La nostra opinione: Chiara la linea editoriale del Milan a puntare su profili giovani strappandoli alla concorrenza; Adli (già acquistato) potrebbe fare al caso di Pioli per gennaio considerato che al momento l’unico ricambio per Diaz è Maldini junior, Faivre è opzionato mentre Lucca varrebbe bene un investimento sul futuro considerato che Pellegri non convince appieno come “9” e non sembra poter mantenere le promesse. Quanto a Diaz, vanno fatti tutti i tentativi per trattenerlo.

Vlahovic Juve o Premier?

Tiene banco il caso Dusan Vlahovic dopo il clamoroso annuncio di Commisso a esternare la voglia del ragazzo di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023. Secondo Tuttosport sarà “o Juventus o Premier League”, mister Vincenzo Italiano dalle pagine del Corriere dello Sport invita tutti a dar tregua all’attaccante classe 2000 che “darà tutto per la maglia della Fiorentina”.

La nostra opinione: Legittimi i discorsi attorno al futuro di Dusan Vlahovic dopo il comunicato di Commisso, ma il contratto attualmente in essere del serbo non scade esattamente dopodomani e siamo tutti con Vincenzo Italiano: il presente del ragazzo si chiama Fiorentina e chi sostiene che debba giocare Kokorin già da subito al suo posto non pensiamo voglia il bene del club viola. Dal caso Donnarumma in poi, il calcio è cambiato e con queste regole è giusto che ogni attore chiamato in causa pensi al suo orticello. A patto che faccia il professionista fino in fondo. Per le bandiere sintonizzarsi sui cartoni animati.

Simy, Vlahovic, Dybala: i Top e i Flop del Fantacalcio

Calciomercato 2020-2021 Dalla Juve al Manchester City: dove andrà Vlahovic? 05/10/2021 A 19:27