"Mi manda Maignan". Arriva con questo mantra il laterale mancino che farà da supporto a Theo Hernandez. Grande amico del neoportiere rossonero, il terzino sinistro classe 1997 Fodé Ballo-Touré arriva per 4 milioni più 500mila euro di bonus in caso di qualificazione in Champions del Milan. Il giocatore è atteso in Italia per sabato 17 luglio. Ma quali sono esattamente le sue credenziali? Andiamo a scoprirle insieme.

Data di nascita 03-01-1997 Luogo di nascita Conflans-Sainte-Honorine Squadra Monaco Ruolo Terzino sinistro Piede preferito Sinistro Altezza 1,82 mt Scadenza contratto 30-06-2023 Valore di mercato 4,5 milioni Clausola rescissoria No Nazionalità Francia-Senegal

Fodé Ballo-Touré nasce nella banlieue parigina di Conflans-Sainte-Honorine 24 anni fa e percorre tutto il settore giovanile del Paris Saint-Germain , in cui è inquadrato come esterno offensivo, prima di trasferirsi al Lilla nell'estate 2017. Qui, 47 presenze in una stagione e mezzo, in cui però la società del nord del paese riceve una multa di ben 15 milioni di euro per averlo assoldato prima del termine del suo contratto di formazione coi parigini. Col Lilla, ad ogni buon conto, attira le attenzioni del Monaco, in cui passa nel gennaio 2019 e il cui valore delle sue prestazioni - sotto la guida del suo idolo d'infanzia Thierry Henry - cresce esponenzialmente, fino a meritarsi la convocazione nella nazionale transalpina under 21. Nel tempo, però, nonostante le 8 presenze coi giovani Galletti, decide di rappresentare la nazionale maggiore del Senegal, paese d'origine della madre.

La "folgorazione" ai tempi del "Loco" Bielsa

Karateka da bambino, oltre 100 presenze in Ligue 1 (29 e 4 assist in quella appena conclusa), corsa e fisicità esplosive lungo la fascia, nell'esperienza al Lilla, un incontro-chiave per la svolta in carriera: quello col "Loco" Marcelo Bielsa. Proprio Ballo-Touré, in una intervista a RMC Sport, ha parlato così del tecnico argentino, oggi timoniere del Leeds United: "Abbiamo parlato e lavorato tanto insieme, mi ha letteralmente indottrinato, dicendomi che, in realtà, per caratteristiche, avrei potuto rendere molto di più partendo dalla difesa, spingendomi poi in avanti. E così è stato".

Amico di Maignan e... Tomori

Ballo-Touré non è solamente amico di Maignan (anch'egli ex Lilla), ma anche di Fikayo Tomori, che ritroverà proprio al Milan e con cui, nel 2016, ha perso una finale di Youth League nel 2016 contro il Chelsea. Nei quarti di finale di quella competizione, segnò pure un gol ai pari età della Roma.

