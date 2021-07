Non è ancora stato occupato in casa Milan il posto vuoto lasciato , sulla trequarti, da Hakan Çalhanoglu, ingaggiato a fine giugno dai cugini dell'Inter a parametro zero. Una perdita dolorosa, che ha aperto un difficilissimo casting per rimpiazzarlo. In cima alla lista del duo di mercato Paolo Maldini-Frederic Massara, c'è Nikola Vlasic, classe 1997 da Spalato, elemento di spicco del CSKA Mosca e della nazionale croata.

Vlasic CSKA Credit Foto Getty Images

La scheda di Nikola Vlasic

Calciomercato 2020-2021 Milan su Kaio Jorge per accendere la fantasia dei tifosi 4 ORE FA

Data di nascita 04-10-1997 Luogo di Nascita Spalato Squadra CSKA Mosca Ruolo Trequartista Piede preferito Destro Altezza 1,78 mt Scadenza contratto 30-06-2024 Valore di mercato 30 milioni Clausola rescissoria No Nazionalità Croazia

Prodigio all'Hajduk, a intermittenza all'Everton

E' cresciuto nell'ormai noto e fiorente vivaio dell'Hajduk Spalato, la risposta croata a quello dell'Atalanta in Italia. Un talento in erba subito riconoscibile, tanto da diventare capitano alla giovanissima età di 18 anni, record per la società dalmata. Tre stagioni in patria, nella massima divisione, prima di essere notato dall'Everton. Nella stagione 2017-2018, però, quella dell'avvicendamento Ronald Koeman-Sam Allardyce, Vlasic colleziona un complessivo di 19 presenze in tutte le competizioni, andando in rete due volte in Europa League nelle due partite contro i ciprioti dell'Apollon Limassol, una volta all'andata e una al ritorno, nel girone qualificatorio che ha visto il trionfo dell'Atalanta.

Everton - Nikola Vlasic Credit Foto Getty Images

Exploit in Russia, punto fermo di CSKA e Croazia

A lui s'interessa, nell'estate 2018, il CSKA Mosca, che lo porta in Russia per 16 milioni. Qui, l'exploit di Vlasic, che all'ombra del Cremlino collezion 103 presenze, 32 reti (anche quella decisiva nella vittoria Champions contro il Real Madrid il 2 ottobre 2018) e 20 assist, diventando anche un punto fermo della nazionale croata: con la maglia a scacchi bianco e rossa, Vlasic conta 26 presenze e 6 gol, ultimo dei quali realizzato negli ultimi Europei contro la Scozia.

Nikola Vlasic esulta dopo il gol in Croazia-Scozia, Euro 2020 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Più completo di Çalhanoglu?

La posizione in campo di Nikola Vlasic è la stessa di Hakan Çalhanoglu, lo stile di gioco profondamente diverso: tra gli addetti ai lavori, infatti, c'è chi lo definisce anche più completo del calciatore turco. E' il classico numero 10, in grado di assistere perfettamente il (o "i") centravanti di riferimento. Il suo piede è destro, ma anche il sinistro è armato a dovere.

Nikola Vlasic - CSKA Mosca Credit Foto Getty Images

E' rapidissimo, dotato di grande atletismo e di una grande propensione al dribbling. Può giocare, sulla trequarti, sia centralmente che in entrambe le posizioni esterne. Portarlo in rossonero non sarà facile: non è mai facile intavolare una trattativa con un club russo. Il ragazzo è valutato 30 milioni e il CSKA, attualmente, sta facendo scudo. Una curiosità: viene da una famiglia di sportivi: è figlio del multiplista Josko Vlasic, mentre sua sorella Blanka, nel 2007, è stata campionessa mondiale di salto in alto.

Blanka Vlasic Credit Foto Imago

Messi-Barça: rinnovo vicino; Donnarumma a Parigi

Calciomercato 2020-2021 Pioli al raduno Milan: "Donnarumma e Çalhanoglu? Guardiamo avanti" 08/07/2021 A 16:48