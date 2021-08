C'è ancora un francese nei piani del Milan. Dopo i colpi Theo Hernandez, Kalulu, Maignan e Giroud, il radar dello 007 rossonero, Geoffrey Moncada, si è spostato su Yacine Adli, talento classe 2000 cresciuto nel PSG e ora nelle file del Bordeaux. I suoi estimatori oltralpe si sono già sbilanciati paragonandolo a Rabiot (li accomuna anche il taglio di capelli) e Pogba, ma il ragazzo ha ancora tanta strada da fare: nei Girondini in due stagioni e mezzo ha collezionato 69 presenze condite da 5 gol e 8 assist. L'idea dei rossoneri sarebbe schierarlo nel tridente alle spalle di Ibrahimovic (o Giroud) sulla destra, in alternativa a Saelemaekers, ma può giocare anche da trequartista.

La scheda di Yacine Adli

Data di nascita 29 luglio 2000 Altezza e peso 186 cm x 73 kg Ruolo Trequartista Piede preferito Destro Esordio in prima squadra 19 maggio 2018 col PSG Nazionalità Francese (genitori algerini)

Lo stato della trattativa

L'edizione odierna di Tuttosport spiega che il Milan non vorrebbe spingersi troppo al di là dei 10 milioni di euro di investimento. Un punto di incontro può essere trovato a 12 milioni, la stessa cifra che i rossoneri incasseranno dall’Eintracht Francoforte quando scatteranno le condizioni per l’obbligo di riscatto di Jens Petter Hauge. Il Bordeaux ovviamente cerca di ricavare il più possibile, tenendo conto che deve versare una percentuale al PSG per la rivendita (il 40% della somma che eccede i 5,5 milioni, ovvero il prezzo pagato nel gennaio 2019 per comprarlo). Il Corriere dello Sport aggiunge che il Diavolo spera di ottenere Adli in prestito con diritto di riscatto, così da ridurre al minimo le spese in questa sessione.

Il giudizio di Eurosport Francia

I nostri colleghi oltralpe ritengono che Adli non sia ancora pronto per il grande salto in Serie A, nonostante il 21enne abbia un grande talento sia dal punto di vista tecnico sia sul piano della fantasia. Sa dribblare, ha visione di gioco e il passaggio decisivo negli ultimi 30 metri, ma deve ancora crescere in continuità di rendimento e sacrificio nei compiti difensivi. Dà il meglio di sè tra la linea di centrocampo e quella d'attacco dove non dà riferimenti ai difensori avversari, ma non ha il fisico sufficiente per assolvere compiti da mediano. Insomma, rispetto alle aspettative di qualche anno fa (ha vinto il “Titi d’Or”, uno premio che va al miglior giocatore delle giovanili del PSG, alzato in passato da Coman e Areol, mentre l'ex viola, Paulo Sousa, si è sbilanciato dicendo che "Ha tutto per arrivare nell’elite del calcio") deve ancora fare il salto di qualità.

