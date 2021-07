Kaio Jorge è Kaio Jorge e basta. Ovvero un prospetto. Con il presente e il futuro dalla propria parte, ma pur sempre un prospetto. Però con un pallone ci sa fare, eccome. Su di lui hanno da tempo posato gli occhi tante grandi europee e soprattutto italiane: Per qualcuno è il nuovo Neymar, per altri addirittura il nuovo Ronaldo. Meglio andarci piano: per il momento,è Kaio Jorge e basta. Ovvero un prospetto. Con il presente e il futuro dalla propria parte, ma pur sempre un prospetto. Però con un pallone ci sa fare, eccome. Su di lui hanno da tempo posato gli occhi tante grandi europee e soprattutto italiane: in primis quel Milan che col Brasile ha sempre avuto un rapporto particolarmente privilegiato, ma pure la Juventus.

Le caratteristiche tecniche, intanto. Un metro e ottanta circa d'altezza, meno di 70 chili di corporatura. Kaio ha qualità, piedi buoni e un occhio da rapace per la porta, anche se segna ancora meno di quanto vorrebbe. Sulle spalle ha il numero 9, ma secondo il suo ex allenatore Cuca "non è un attaccante attaccante, lo vedo più come un 10 che parte da lontano". Non è un caso che sia stato utilizzato pure da trequartista o da esterno offensivo. Il portale 'Globoesporte' ha chiesto al diretto interessato a chi pensi di assomigliare e lui non ci ha pensato un secondo: "Ho uno stile di gioco simile a quello di Firmino. Mi piace uscire dall'area per partecipare all'azione, partecipare alla creazione delle manovre offensive, mi movimento molto per creare spazi nella difesa avversaria. Credo che il mio corpo sia ancora in evoluzione dal punto di vista fisico, sono ancora giovane, so che si tratta di un processo naturale". Un attaccante moderno, in sostanza.

Euro 2020 Bonucci: "Il calciomercato non disturba questa Nazionale" 07/06/2021 A 12:40

Nonostante sia giovane, Kaio gioca con una grande maturità. Sembra avere 27 anni. Sa cosa deve fare in campo: per questo ci sono tanti club europei che lo vogliono [Fernando Diniz, allenatore del Santos]

Ma perché Kaio Jorge piace a tutti? Perché a 19 anni ha già cominciato a dimostrare di che pasta sia fatto, intanto. In campionato, dove nel 2019 viene schierato in pianta stabile dall'attuale allenatore del Marsiglia Jorge Sampaoli, ma soprattutto in quel terreno di caccia per vecchi volponi chiamato Copa Libertadores. E poi c'è quel contratto in scadenza a dicembre, apparentemente senza alcuna possibilità di essere rinnovato, che non può non far venire l'acquolina in bocca a chi spera di assicurarsi un potenziale craque a zero euro (di trasferimento, almeno). Il Santos sperava così tanto di monetizzare dalla sua cessione che ha inserito una clausola spaventosa di 77 milioni di euro. Conta anche il luogo magico dove vive e gioca: la Vila Belmiro, la culla di campioni fatti in casa che un tempo custodiva le perle di Pelé, Robinho e Neymar. Da lì, di solito, salpa gente che in Europa saprà farsi valere. È raro che chi esce dalle giovanili del Peixe, tra le migliori dell'intero Brasile, si riveli un sonoro flop.

I numeri di Kaio Jorge

COMPETIZIONE PARTITE GOL Brasileirão 41 5 Copa Libertadores 18 6 Copa Sudamericana 1 1 Copa do Brasil 3 1 Campionato statale 14 3

Di Kaio Jorge si inizia a parlare nel marzo del 2020, pochi giorni prima che il calcio chiuda temporaneamente le porte a causa dello scoppio della pandemia. Il Defensa y Justicia di Hernan Crespo e il Santos sono sull'1-1 in una gara valida per i gironi di Libertadores, mancano pochi minuti alla fine della partita, ma il giovanissimo prodotto fatto in casa ha in serbo la sorpresa: prende palla a metà campo, si invola da solo verso la porta e trova il guizzo da tre punti. Il suo primo da professionista. "Mia madre mi ha mandato un messaggio vocale, dicendomi di aver allagato la casa da quanto ha pianto" ha raccontato ridendo dopo la partita. E lei: "Il nostro condominio ha 38 piani: dopo aver segnato, le mie urla le hanno sentite tutti quanti". La signora Atenas Karina, che già nel 2018 prospettava pubblicamente una rottura col Santos, si abituerà bene: il figlio segnerà altre quattro volte in quella Copa, capocannoniere del Santos ad appena 18 anni, trascinando la squadra alla finalissima poi persa contro il Palmeiras.

Kaio Jorge (Santos) Credit Foto Getty Images

L'altro evento marchiato a fuoco nella vita di Kaio Jorge è il Mondiale Under 17 disputato in casa nel 2019. Lo vince il Brasile, con le unghie e con i denti e con una doppia drammatica rimonta su Francia e Messico in semifinale e finale. E il suo faro è proprio il centravanti. Che segna cinque reti, non è capocannoniere solo perché l'olandese Hansen ne timbra una in più, ma alla fine alza la Scarpa d'Argento di fronte a personaggi come Ronaldo e Cafu. E insomma, fa capire di essere pronto a diventare qualcuno. Un anno prima aveva già iniziato a far parlare di sé nella Copa São Paulo, la prestigiosa competizione giovanile che si gioca nei primi mesi dell'anno, andando a segno all'esordio all'età di 15 anni ed eguagliando il record stabilito da Neymar (toh) una decina d'anni prima.

Kaio Jorge (Brasile Under 17) Credit Foto Getty Images

Il Santos se l'era portato a casa qualche anno prima grazie al... San Paolo, uno dei suoi rivali, che aveva fatto svolgere a Kaio Jorge un provino ma pretendeva di farlo giocare nel Vitoria, a Salvador de Bahia. Dove, parole di Kaio, "non valorizzano i ragazzi come qui". Arrivederci e grazie, aveva detto il talento prima di lasciarsi cadere tra le braccia del Peixe. Un amore a prima vista: "Sono stato approvato dopo 5 minuti. Mi hanno portato via dall'allenamento, pensavo che mi avrebbero mandato a casa, ma in realtà mi avevano preso". Poi l'exploit nelle giovanili, soprattutto nello Statale di San Paolo: 22 gol, 17 gol, 16 gol. Nel 2017 il momento più duro: lo colpisce la varicella, sembra un caso come tanti altri, ma il giovane gioiello perde quasi un chilo al giorno ed è costretto a 10 giorni di ricovero. Si riprende ben presto, torna a giocare e a incantare. Con il Santos, con cui il rapporto è ora di amore e odio, e con la Seleção giovanile. Fino a quel gol al Defensa y Justicia che, sommato a tanti altri, gli schiude le porte della gloria. E, forse, dell'Italia.

Milan, Giroud atterra a Linate: pollice in su e prime foto

Premier League Kane si mette sul mercato: "Voglio essere come Messi e CR7" 20/05/2021 A 15:27