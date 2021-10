Milan. Anche se Romagnoli, la società ha messo nero su bianco il prolungamento del contratto di Kjaer che continuerà a vestire la maglia dei rossoneri fino al 2024. Il Milan spera di aver iniziato a togliere qualche nome dalla lista, perché - appunto - ci sono ancora da sistemare le questioni riguardo ai contratti di Kessié e Romagnoli. Nessun problema invece con Kjaer che aveva segnalato la sua volontà di restare in rossonero già nell'estate scorsa. È tempo di rinnovi in casa. Anche se siamo ancora lontani per Kessié , la società ha messo nero su bianco il prolungamento del contratto diche continuerà a vestire la maglia dei rossoneri fino al 2024. Il Milan spera di aver iniziato a togliere qualche nome dalla lista, perché - appunto - ci sono ancora da sistemare le questioni riguardo ai contratti di Kessié e Romagnoli. Nessun problema invece con Kjaer che aveva segnalato la sua volontà di restare in rossonero già nell'estate scorsa.

AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Simon Thorup Kjær fino al 30 giugno 2024. Simon, professionista esemplare in campo e fuori, capitano della Danimarca e inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, è arrivato in rossonero nel gennaio 2020, debuttando nella sfida di Coppa Italia contro la SPAL. Dopo 66 presenze e 1 gol, realizzato a Old Trafford contro il Manchester United, Kjær e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino

Arrivato nel gennaio 2020, dopo un'esperienza non troppo positiva all'Atalanta, si è contraddistinto invece per le ottime prestazioni al centro della difesa. Fino a questo momento, Kjaer ha collezionato complessivamente 66 presenze in rossonero (in tutte le competizioni). Per lui anche un gol contro il Manchester United in Europa League (nell'ottavo di finale d'andata a marzo 2021).

