Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato 2020-2021 Juve-Atalanta, da Frattesi a Lucca: sfida sul nuovo Made in Italy IERI A 08:18

Milan, Faivre a gennaio?

Il Milan a gennaio farà di tutto per regalare a Stefano Pioli un rinforzo che possa completare la rosa per puntare all'obiettivo Scudetto. Romain Faivre, centrocampista classe 2000 del Brest, al Diavolo interessa parecchio e per questo a prescindere dall'esigenza di inserire o meno un trequartista in rosa, la trattativa con il club di Ligue 1 sarà intavolata già per gennaio. Dipenderà dalle cifre, ovviamente, e per questo, per agevolare i rapporti che si sono raffreddati sia a fine estate che dopo l'ultima intervista del giocatore, trova conferma l'indiscrezione raccolta da Repubblica sulla possibilità che i rossoneri comprino subito Faivre, ma lo lascino a disposizione del Brest fino a fine stagione. Un'operazione già portata a termine in estate con il Bordeaux per Yacine Adli.

La nostra opinione: l'operazione potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ma probabilmente il Milan dovrà lavorare in uscita. Il nome di Castillejo è quello più papabile in chiave cessioni.

Manchester United, c'è anche Amorim per il post-Rankgnick

Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers ed Erik Ten Hag: sono questi i candidati principali per diventare l'allenatore "definitivo" del Manchester United dopo il breve regno di sei mesi di Ralf Rangnick. Secondo il Sun, la dirigenza dei Red Devils avrebbe aggiunto alla short-list anche Ruben Amorim, tecnico dello Sporting Lisbona. L'ex centrocampista della nazionale portoghese ha portato lo Sporting al suo primo Scudetto dopo 19 anni nella scorsa stagione. E la vittoria della scorsa settimana sul Borussia Dortmund ha portato il club agli ottavi della Champions per la prima volta in 13 anni.

La nostra opinione: Amorim ha firmato un nuovo contratto a marzo che ha alzato la clausola rescissoria da 16,8 milioni di sterline a 25,2 milioni. Sarebbe una scommessa molto costosa per lo United nel mercato attuale, ma il portoghese è uno dei profili manageriali più seguiti dalle big europee, soprattutto in prospettiva.

Klopp "spoilera" accordo Rangnick-United: "Non è una buona notizia"

Calciomercato 2020-2021 Inter, pressing per i rinnovi di Perisic e Brozovic 26/11/2021 A 08:14