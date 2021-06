Calcio

Calciomercato Milan - Hakan Çalhanoglu rientra a Milano: martedì visite e firma con l'Inter

CALCIOMERCATO - Finito l'Europeo, senza troppi sussulti positivi, Hakan Çalhanoglu ha fatto ritorno in Italia per mettere nero su bianco il suo nuovo contratto con l'Inter. L'ormai ex Milan firmerà un contratto di 3 stagioni, con opzione per un quarto anno, a 5 milioni netti più uno di bonus. Martedì 22 giugno visite mediche di rito e firma.

00:00:50, un' ora fa