Una sola stagione è durata la parentesi italiana di Jens Petter Hauge. Arrivato al Milan dopo il preliminare di Europa League giocato contro la sua ex squadra, il Bodo Glimt, il norvegese si è reso protagonista di una buona stagione in rossonero con diverse presenze in Europa League.

Il giocatore è destinato all'Entraicht Francoforte. I tedeschi hanno pareggiato la richiesta del Milan di 12 milioni di euro e si starebbe quindi chiudendo per la cessione a titolo definitivo del calciatore. La prima proposta dell'Eintracht era stata di 8 milioni di euro ed era stata immediatamente rifiutata dalla dirigenza guidata da Maldini.

