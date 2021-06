Calcio

Calciomercato: Milan, idea Schick per l'attacco. Perfetto nel 4-2-3-1, anche con Ibrahimovic

CALCIOMERCATO - Patrik Schick si è messo in luce in queste prime 2 giornate di Euro 2020 segnando 3 reti con la maglia della Repubblica Ceca. Sarebbe un rinforzo intrigante per il Milan di Stefano Pioli: vediamo perché. Da 0 a 5 stelle: l'indice di Calciomercato Advisor è pronto a entrare in azione!

00:01:32, un' ora fa