Kessié al Milan si fa calda. Non perché siamo vicini alla risoluzione, anzi, le parole di George Atangana sembrano pare anche al Barcellona, soprattutto perché ne vuole 8. Una cosa è certa, però, secondo il suo agente, nessuno l'ha offerto all'Inter... La trattativa per il rinnovo dialsi fa calda. Non perché siamo vicini alla risoluzione, anzi, le parole disembrano allontanare in realtà il giocatore dai rossoneri . A quanto pare, secondo l'agente, l'offerta che il Milan ha presentato "non è all'altezza” per un giocatore del calibro dell'ivoriano che fa gola a tanti,anche al, soprattutto perché arriverebbe a parametro zero . In effetti c'è ancora molta distanza tra le due parti, con il Maldini e Massara che offrono 6 milioni, mentre il centrocampista. Una cosa è certa, però, secondo il suo agente, nessuno l'ha offerto all'...

L'offerta del Milan

Per un calciatore importante serve sempre un contratto all’altezza, c'è troppa confusione mediatica attorno a lui. C’è stata un’offerta ufficiale da parte del club e una richiesta da parte dell’agente, ma parliamo di cifre molto lontane rispetto a queste. Da troppo tempo si raccontano le stesse cose in modo errato. Provo dispiacere per quelli che le leggono, credendole vere. [Atangana a calciomercato.com]

Ho offerto Kessié all'Inter?

Un calciatore del calibro di Franck non ha bisogno di essere proposto a nessuno e comunque non ho mai parlato con l’Inter. Non mi sembra di vedere lo stesso approccio verso trattative simili a questa. Ci sono calciatori in scadenza all’Inter, al Marsiglia, al Napoli, al Mönchengladbach, al Torino e in altri club, ma non se ne sta parlando con la stessa energia. Qualche giocatore in scadenza, mi è parso di leggere, lo sta trattando a sua volta anche il Milan…

