Se sono più vicino al rinnovo? No, ma ho passato così tanti momenti nel calcio che non mi concentro su questo aspetto. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club conosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare". Simon Kjaer si sta confermando uno dei pilastri del sempre più sorprendente Milan di Pioli . Il 32enne difensore centrale danese, impegnato con la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, ribadisce di essere felice in maglia rossonera e non si pone grossi interrogativi circa la scadenza del suo attuale contratto il prossimo giugno: "".

Quello di Kjaer non è l'unico contratto pesante in scadenza a giugno 2022. Romagnoli e Kessié stanno vivendo situazioni analoghe a quelle del danese ed entrambi non hanno ancora l'accordo con il Milan per un eventuale prolungamento.

