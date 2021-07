Uno tra Leao e Hauge lascerà il Milan: questione di ruolo, bilancio e occasioni. Il portoghese parte avanti: ha giocato due amichevoli da titolare segnando due gol e servendo un assist. Vuole tenersi il Milan. : questione di ruolo, bilancio e occasioni. Il portoghese parte avanti: ha giocato due amichevoli da titolare segnando due gol e servendo un assist. Vuole tenersi il Milan. Davanti è arrivato Giroud e ne sbarcherà un altro, mentre a sinistra parte dietro Rebic. Hauge resta il favorito a dire addio, ma il mercato è ancora lungo.

Domani, col Nizza all'Allianz Riviera, Rafael si gioca il futuro rossonero. Il portoghese piace in Premier, i Wolves l’hanno puntato, ma ad oggi non c'è nessuna trattativa. Tutt’altra cosa rispetto ad Hauge, cercato da Wolfsburg ed Eintracht e più vicino a salutare Milanello: i tedeschi offrono circa 7-8 milioni, il Milan chiede almeno 12-13. Cessione vicina. E in quel caso Leao resterebbe all’ombra del Duomo.

Calciomercato 2020-2021 Kessie-Milan fumata bianca; Keita torna all'Inter? 10 ORE FA

Giroud, visite mediche finite: ora la firma con il Milan

Calciomercato 2020-2021 Alaba, ingaggio monstre al Real: oltre 110 milioni in 5 anni UN' ORA FA